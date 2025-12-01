羅一鈞繳上任首張漂亮成績單 22年新低！新增愛滋感染不到900人
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
台灣愛滋防治好消息，新增感染人數創22年來新低！疾管署今（1）日公布最新統計及預估數字，今年截至11月，新增感染人數約800人出頭，預估今年總體人數將低於900人，寫下新低紀錄，疾管署署長羅一鈞表示，歸功於篩檢跟追蹤、治療策略奏效，今年也將加強防治力道，目標明年要讓新增感染人數一口氣降到800人以下。
響應世界愛滋日，疾管署上午舉辦「突破迷思，愛不迷失」記者會，今年特別邀請灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果擔任宣導大使，期望透過其大膽且多元包容的形象，消除大眾對愛滋既有的迷思與歧視。
根據疾管署最新統計，今年截至10月新增感染數為744人，較113年同期833人減少89人，下降11%；目前國內累計愛滋感染人數約3萬6000人，愛滋疫情自107年起整體就呈現下降趨勢。
羅一鈞表示，到11月底，新增感染人數約800出頭，預估今年總體將低於900人，為22年來最低，儘管去年一度稍微回升，突破千人，但今年又下降15%，要歸功於篩檢跟追蹤、治療政策奏效。以自我篩檢為例，今年10月就比去年同期多1萬人次，由6300人次上升至7300人次。
羅一鈞強調，疾管署目標，明年希望新增愛滋感染人數能進一步降至800人。因此，篩檢跟治療政策上也會加強力道，包括公費「PrEP」（暴露愛滋病毒前預防性投藥）將由8000擴大到9500人次，全台友善醫療院所也將由21家增加到63家。
面對愛滋，羅一鈞說，國內推動多年傳達正確的愛滋知識與消除偏見，已經不只是要尊重、接納而已，更重要的是要「擁抱」他們，今年愛滋防治繳出還不錯的成績單，但未來更大的挑戰 是，如何找出更多人早期診斷愛滋以及高齡長照的資源投入。
疾管署指出，我國113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」。不過，仍有約8%感染者未知自身感染狀態，即日起至12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站(https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/)購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費優惠；疾管署今年7月起也啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲(含)以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。
照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝
