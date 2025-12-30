羅一鈞一句話「我的簽名沒那麼醜」拆穿騙局 神鬼女看護冒官詐財踢鐵板

黃冠禎假冒身分行騙多年。鏡週刊

40歲女看護黃冠禎謊稱自己是疫情中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，向需要病床的民眾詐取5萬2千元，又涉嫌偽造時任疾管署副署長羅一鈞簽名，當時羅還出面澄清「我的簽名沒有那麼醜」。台北地檢署30日依詐欺、偽造文書等罪嫌起訴黃女。

黃女輾轉得知盧姓女學生家屬罹癌需要住院檢查，便開始用暱稱「黃桃子」向其謊稱自己是疫情中央疫情指揮中心秘書、疾管署副秘書，與台大醫院高層熟識，可以幫忙喬病床。

盧女信以為真，3天後先匯了5萬元給黃，之後又交付2千元和蛋糕，而黃女卻逐漸顯露出馬腳，她為了取信盧女，竟在台大醫院全民健保病人自願付費同意書上的連帶保證人欄位，偽造羅一鈞簽名，並公布在IG上，試圖營造她和羅一鈞很熟的假象。

廣告 廣告

當時消息曝光後，羅一鈞在臉書發布三點聲明：1. 疾管署沒有黃冠禎、沒有「副秘書」這個職位，中央流行疫情指揮中心也沒有「總秘書」這個職位。2. 我的簽名不是長那樣（沒有那麼醜）。我也從不幫人喬床，還在台大當住院醫師、總醫師時我就很討厭來喬床的特權人士，現在還是這樣。3. 我是看週刊報導才知道有「黃冠禎」這個人，從未接觸也根本不認識，請大家不要上當。

案經疾管署赴中正一分局提告後，台北地檢署30日偵結，依詐欺、偽造文書罪嫌起訴黃女。



回到原文

更多鏡報報導

工程師舔乳猥褻女同事 送600萬提款卡、港日雙人遊道歉！她玩完仍不撤告

首例！毒駕撞死三重警判太重 高院撤銷發回國民法官更審

狠男潑酸毀掉「姐姐」 台南差13歲姊弟戀情殺一死一傷