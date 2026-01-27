羅一鈞：國內流感緩升 開學後防新一波B流疫情

台灣流感疫情上升，疾管署長羅一鈞今天(27日)表示，目前疫情增幅趨緩，農曆春節前是否進入流行期仍待觀察，這波流感高峰規模也下修，預估單週就診約12萬人次。他並提醒，目前B型流感占比逐漸上升，民眾要防範春節與開學後恐又有一波B流來襲。

國內流感疫情持續上升，疾管署27日公布最新統計，上週類流感門急診就診共11萬501人次，較前1週上升3.9%，急診就診占比為10.3%，尚未達流行閾值11%。個案感染病毒型別以A型H3N2為多，且持續出現重症、死亡病例，上週新增14例重症、5例死亡，重症病例以65歲以上長者佔63%及具慢性病史者佔83%為多，87%未接種本季流感疫苗。

疾管署長羅一鈞表示，上週就診人次僅11萬，為4年來同期最低，也是4年來最晚進入流行期，主要是因為去年9、10月已有過一波秋季疫情，加上疫苗保護力仍足夠，因此這波冬季流感反常，疫情比以往平穩。

羅一鈞指出，目前流感疫情增幅趨緩，春節前是否會進入流行期仍待觀察，原先預估的高峰規模也將下修。他說：『(原音)目前預估我們的流行高峰，先前我講過是12到13萬，後面林副有一次有講到可能到13或14萬一週，那目前看起來應該是會下修到大概12萬上下，而且很有可能就是後續的這個高峰就不會再更高。』

羅一鈞表示，除了疫情增幅趨緩，目前A型H3N2變異株「K分支」佔比也逐漸下降，B型流感病毒佔比慢慢上升，由於過往B流病例在春天會較多，因此開學後是否再引發一波B流疫情也是後續觀察重點。

羅一鈞說，近期氣溫變化大，加上春節期間人流頻繁，建議年長者與慢性病患等高風險族群加強防疫，盡快接種公費流感疫苗，並避免前往人潮擁擠處，落實戴口罩、勤洗手等防疫措施。他並提醒，近期韓國諾羅病毒病例暴增，他提醒民眾前往韓國應注意飲食衛生，避免生食並勤洗手，以防感染。