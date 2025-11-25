羅一鈞：疾管署再增購15萬劑公費疫苗
[NOWnews今日新聞] 疾管署今（25）日說明，流感疫情近一週門急診就診總計8萬5千多人次，相較前一週下降10.1%。而鄰近國家疫情，包括日本、中國及韓國等都有快速上升趨勢，提醒民眾接種疫苗。其中因應今年度公費流感疫苗接種踴躍，疾管署宣布額外增購15萬劑公費流感疫苗。
疾管署署長羅一鈞說明，考量今年度公費流感疫苗接種情形踴躍，為提升高風險族群接種率，減少重症與死亡，將再額外採購15萬劑公費流感疫苗，若採購程序順利，預計12月下旬到貨配送。因年末聖誕跨年等活動可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。
疾管署副署長曾淑慧指出，根據疾管署監測資料，類流感門急診就診計8萬5425人次，較前一週下降10.1%；另近7日新增25例流感併發重症病例(3例H1N1、21例H3N2、1例A未分型)及12例死亡(7例H1N1、5例H3N2)。
依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H3N2為多，其次為A型H1N1及B型。
鄰近國家流感疫情上升 疾管署：盡快接種疫苗
曾淑慧提醒，全球流感活動度上升，主要流行型別為A(H3N2)，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢；北歐、北非、中美洲及加勒比地區近期活動度及陽性率亦皆上升，西/南/東南亞之部分國家以及東/西/中非之流感陽性率超過30%。
疾管署提醒，近期天氣變化大，請民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠併發重症發生風險，若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆，應儘速就醫以及時獲得治療，並呼籲長者、幼兒及慢性病患等高風險族群應儘速完成流感及新冠疫苗接種，獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡之風險。
今年約有4,400餘家接種合約院所，另全聯、大全聯及家樂福於指定門市及時段設置疫苗接種站，民眾可先透過各地方政府衛生局網頁、流感新冠疫苗及流感藥劑地圖、疾管署全球資訊網首頁「114年左流右新健康安心疫苗接種專區」、疾管家或1922防疫諮詢專線，查詢鄰近合約院所，再電洽院所詢問預約，以確保可施打到疫苗且節省排隊等候時間。
資料來源：衛福部疾管署
其他人也在看
