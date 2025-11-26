羅PD新綜藝《三傻遊肯亞》開播！線上看連結

▲韓國製作人羅PD製作的綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日在Netflix開播，節目中（左起）殷志源、李壽根、圭賢遠赴肯亞，紀錄他們在大草原上冒險的爆笑瞬間。（圖／@15ya.baby IG）

[NOWnews今日新聞] 韓國知名製作人羅暎錫（羅PD）製作的全新綜藝節目《三傻遊肯亞》，昨（26）日正式在Netflix串流開播，節目中記錄了「搞笑三人組」李壽根、殷志源、圭賢長途跋涉到非洲肯亞，只為一睹長頸鹿生活樣貌的爆笑冒險，在開播前就話題性超高。

《三傻遊肯亞》開播！去非洲故事複習

《三傻遊肯亞》為綜藝節目《新西遊記》的番外篇，起源於圭賢在《新西遊記7》中抽中了節目組隨口寫的「去非洲看長頸鹿之旅」，但因2019年後碰上新冠疫情，無法前往海外，疫情結束後圭賢又忙著開巡迴演唱會，導致肯亞之旅一直延後，直到節目播畢後的6年後才終於成行。

廣告 廣告

《三傻遊肯亞》由圭賢、殷志源及李壽根共同主持，節目開播前釋出了預告片，可以看見他們穿上了當地的傳統服飾，體驗非洲在地文化，並融合了他們的穿搭風格，看起來非常「時尚」，明明節目都還沒開播觀眾就已經笑瘋，直呼「熟悉的《新西遊記》回來了！」

▲左起：李壽根、圭賢、殷志源，三人在非洲穿上了當地傳統服飾，搞笑度破表。（圖／＠Netflix Korea 넷플릭스 코리아 YT）

然而預告中有著一段圭賢「舌吻長頸鹿」的驚悚畫面，只見圭賢用嘴巴叼著食物靠近長頸鹿的大舌頭，待長頸鹿將食物舔走後，節目組居然慢動作播放口水牽絲畫面，超震撼畫面嚇瘋不少觀眾。不過還有一段令觀眾好奇的片段，就是李壽根疑似玩遊戲玩輸被剃頭，明明出發前還是正常髮型，不過預告中卻有著他頭髮變短的片段，令粉絲紛紛猜測他們究竟又做了什麼賭注。《三傻遊肯亞》目前已在Netflix上架前三集，剩餘三集將於12月2日一次上架，保證笑翻所有觀眾！

《三傻遊肯亞》節目資訊

製作人：羅暎錫

主持人：李壽根、殷志源、圭賢

開播日期：11月25日上架前3集，12月2日上架後3集

集數：6

收看平台：Netflix

更多 NOWnews 今日新聞 報導

Super Junior圭賢舌吻長頸鹿片流出！親完牽2條絲 畫面超衝擊

SJ簽名會比大巨蛋更鬧！圭賢講錯話又學「聽你在叭噗」轉頭嗆始源

SJ大巨蛋終場搶先看！圭賢中文翻車「XX你」名場面 全場求婚嗨爆