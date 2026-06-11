羈押修法恐衝擊毒駕偵辦 律師酸翁曉玲：教書和辦案是兩回事

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國民黨立委翁曉玲 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院司法及法制委員會今（11）日審查《刑事訴訟法》部分條文修正草案，其中國民黨立委翁曉玲提出縮短羈押期限及限縮羈押事由等修法方向，引發討論。對此，被稱為「熊大律師」的律師陳君瑋表示，相較於具有檢察官實務背景的國民黨立委吳宗憲，翁曉玲缺乏司法實務經驗，對相關修法可能造成的影響理解恐有所落差。

陳君瑋指出，吳宗憲過去具有司法實務經驗，目前也面臨地方選舉壓力，需要回應基層民意；反觀翁曉玲主要來自學術體系，並無司法實務歷練，因此兩人對修法議題的判斷，外界自然會有不同評價。

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針對部分修法內容涉及限縮「勾串共犯或證人」作為羈押事由，陳君瑋質疑，若未來相關規定遭到刪除，恐將衝擊犯罪偵辦。他認為，若共同犯罪者能夠透過事前串供統一說法，將提高檢警查明犯罪事實的難度，甚至可能讓真正的主嫌規避責任，而由基層成員承擔法律風險。

他進一步以毒品案件為例指出，單純毒駕案件本來就不容易符合羈押要件，但若案件涉及毒品販售、運輸、製造或供應鏈上游組織，檢調機關往往必須透過防止串供來確保偵查完整性。他認為，若限縮相關羈押事由，未來檢方在追查毒品犯罪網絡時恐將面臨更多困難。

陳君瑋表示，司法制度設計必須在保障人權與維持偵查效能之間取得平衡，若修法方向過度偏向限縮羈押工具，可能衍生新的執法風險。

此外，陳君瑋也質疑，推動相關修法的背後是否存在特定政治考量。他表示，社會大眾有權關注修法可能影響哪些類型案件，以及相關提案是否符合整體公共利益。

陳君瑋認為，涉及羈押制度等重大司法改革，應建立在充分的實務經驗與社會共識基礎上，審慎評估對犯罪偵查、司法正義及社會安全的影響，而非僅從單一角度進行討論。

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