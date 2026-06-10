羈押原因卷內證據都有！ 中高院發回碾壓警所長毒駕案更裁

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彰化縣警局溪湖分局陳姓所長遭毒駕犯車輪輾壓骨折。（翻攝網路「彰化人大小事」）

彰化縣施姓毒駕犯脫逃致碾壓溪湖分局陳姓所長骨折無保請回案，經彰化地檢署提出抗告，台中高分院審理後，今（10）日撤銷原裁定，發回彰化地院，重新審理裁定。

台中高分院法官認為，施男坦承有施用毒品駕車及造成執行員警受傷，而其持有的毒品經快篩呈現依托咪酯類及甲基安他命陽性反應；且施男駕車移動過程中車輪碾過員警右腳等情，卷內有證據資料可證；再者被告之前又有遭通緝的紀錄，而原審以卷內的證據資料難以認定被告有羈押的原因，尚有再研求的餘地，原裁定既有上開可議之處，自應由本院撤銷原裁定。

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彰化縣警局溪湖分局陳姓所長本月7日追捕吸毒通緝犯時遭車輪輾壓骨折，當場毒品唾液快篩驗出依托咪酯及安非他命陽性反應，檢方聲押，彰化地院卻裁定無保請回。

法官的理由是，檢方主張施男有逃亡之虞，是指施男另案經判決確定遭執行通緝，但依卷內資料，施男已向檢方報到並經檢察官准予易科罰金，持有歸案證明，應無逃亡拒捕理由；另外，檢警提出的證據，無法確認他故意衝撞員警，至於毒駕目前只有初步篩檢報告，施男沒毒駕與酒駕前科，又承認肇事且有意與受傷警察和解。

彰檢不服提出抗告，台中高分院認為羈押原因卷內證據都有，有需要再予以審酌，今日裁定發回更審。

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