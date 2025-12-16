羈押理由曝！開賓士酒駕撞死女清潔員…他開店喊：否認闖禍、經濟欠佳

記者陳弘逸／台南報導

台南市48歲鄭姓男子昨天（17日）開賓士酒駕，撞死垃圾車的23歲陳姓女清潔隊員；鄭男肇事後，被查出酒測值達每公升0.95毫克，嚴重超標，遭收押。（圖／翻攝自臉書）

台南市48歲鄭姓男子昨天（17日）開賓士酒駕，撞死垃圾車的23歲陳姓女清潔隊員；鄭男肇事後，被查出酒測值達每公升0.95毫克，嚴重超標，移送後遭檢方聲押。法官認為，鄭男否認肇事，還自承經濟狀況欠佳，試圖免除日後將面臨重刑，及高額民事賠償，畏罪逃亡規避追訴，可能性甚高，有羈押必要，應予羈押，可抗告。

回顧這起案件，鄭男昨天（17日）上午開賓士酒駕上路，於台南市安平區慶平路高速追撞正在執行收垃圾作業的23歲陳姓女清潔隊員，導致女方當場重傷死亡；鄭男肇事後，被查出酒測值高達每公升0.95毫克，遭警方依法移送。

移送地檢署複訊後，檢方認為，鄭男犯刑法第185 條之3 項前段之不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪嫌疑重大，向法院聲請羈押。

法官認為，鄭男明知酒精成分對人意識能力具有不良影響，且政府、媒體一再宣導、傳播酒後駕車危害性，仍罔顧用路人公眾安全，酒駕上路，導致交通事故造成陳女死亡，使她家庭破碎天人永隔，所犯並非輕罪。

法官考量，鄭男否認肇事，無積極坦然面對司法之意，審理時，還自承經濟狀況欠佳，試圖免除日後將面臨重刑，及高額民事賠償，畏罪逃亡規避追訴、審判程序可能性甚高，有事實足認為有逃亡之虞，而具羈押原因。

審理後，法官裁定，鄭男難認以命具保、責付或限制住居等侵害較小之手段，足以確保追訴、審判程序之順利進行，再參酌本案犯害社會治安程度，權衡國家刑事司法權之有效行序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受侵程度，若不予羈押，顯難進行追訴、審判，有羈押必要，應予羈押，可抗告。

