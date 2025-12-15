羈押超過5年 78歲的黎智英被指勾結美國 可能被判終身監禁

香港高等法院12月15日對壹傳媒集團創辦人黎智英涉違反《香港國安法》及相關罪行的案件作出裁決。3名由政府指定的國安法法官裁定78歲的黎智英兩項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」以及一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物罪」全部成立。黎智英對所有控罪均不認罪。



該案審訊自2023年12月18日開審，歷時156天，於2025年8月完成結案陳詞後押後至今日宣判。法庭判辭長達855頁，法官在庭上宣讀部分內容，指黎智英的證供存在前後矛盾之處，並指出其助手馬克．西蒙（Mark Simon）在背後安排黎智英與美國官員會面。法官形容西蒙為神秘人物，在美國遊說為黎智英爭取支持。

在最高保安級別的監獄中單獨監禁



黎智英於2020年8月根據2020年6月30日生效的《香港國安法》被捕，該法是在2019年大規模反政府抗議活動後由北京直接實施。自被捕以來，黎智英已羈押超過5年，大部分時間在最高保安級別的監獄中單獨監禁。他此前因其他與2019年抗議相關的案件及一宗涉及蘋果日報總部租約違規的欺詐案，已被判監，包括2022年被判處5年9個月監禁。

今日進入法庭時，黎智英身穿淺綠色開襟衫及灰色外套，戴黑框眼鏡，看起來消瘦但精神尚可。他向旁聽席上的家人揮手致意，包括妻子李韻琴及兒子黎崇恩。旁聽者還包括香港天主教榮休主教陳日君樞機及前民主派人士。

該審判在無陪審團的情況下進行，由三名國安法指定法官杜麗冰、李運騰及李素蘭主理，受到美國、英國、歐盟及國際觀察家的密切關注，被視為香港媒體自由及司法獨立程度的指標。香港於1997年由英國移交中國統治。

檢方指控黎智英與蘋果日報三間相關公司（蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司）及其他人士串謀，於2020年7月1日至2021年6月24日期間，要求外國或者境外機構對香港或中國實施制裁、封鎖或其他敵對活動。另一項勾結罪則涉及2020年7月1日至2021年2月15日期間與陳梓華、李宇軒、劉祖廸等人串謀同樣行為。

2021年，港警突襲蘋果日報



此外，檢方指黎智英與前蘋果日報高層及其他人於2019年4月1日至2021年6月24日期間，串謀發布煽動刊物。法庭接納161份蘋果日報文章、社群媒體貼文及訊息作為證據，包括黎智英在2019年抗議高峰期與美國前副總統彭斯（Mike Pence）及前國務卿龐畢歐（Mike Pompeo）的會面記錄。

黎智英辯稱在國安法生效後並未呼籲外國制裁，並主張其行為受言論自由保障。

根據《香港國安法》，勾結外國勢力罪最高可判終身監禁，視乎罪行嚴重程度及角色而定；煽動罪最高可判2年監禁。法庭訂於2026年1月12日起舉行為期4天的求情聆訊，讓黎智英及其他相關被告提交減刑因素，之後將盡快訂出判刑日期。

蘋果日報曾以批評香港政府及中國共產黨聞名。2021年，港警突襲其新聞室，逮捕高層人員，並凍結資產，導致該報被迫停刊。

羈押期間健康狀況備受關注



黎智英的健康狀況在羈押期間備受關注。他患有糖尿病、高血壓及心臟問題，曾出現心悸。其女兒早前向媒體表示，父親身體明顯虛弱、消瘦，指甲及牙齒出現問題，並有持續背痛及感染。香港政府則表示，已為黎智英提供充分醫療服務，檢查未發現心臟異常。

宣判前，日出前已有數十名市民在西九龍法院大樓外排隊輪候旁聽席位。前蘋果日報員工張慧嫻（Tammy Cheung）於早上5時到達，指希望了解黎智英最新情況，並認為程序雖倉促但至少能盡快處理。

美國總統川普曾表示已向中國提出黎智英案件，英國首相施凱爾（Keir Starmer）則指確保擁有英國國籍的黎智英獲釋為政府優先事項。



責任編輯：許詠翔

