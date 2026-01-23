羈押還能拿國賠！早餐店老闆「賣大麻」被押54天「1原因」獲國賠16.2萬

記者羅欣怡／新竹報導

新竹一名王姓男子被控販賣第二級毒品大麻，遭警方拘提並羈押長達54天，案件歷經審理後，最終獲判無罪定讞。王男隨後依法聲請刑事補償，新竹地院近日裁定，雖認羈押程序合法、並無違法不當，但仍依每日3000元標準，判國家應賠償16萬2000元，其餘請求駁回。

檢方起訴指出，王男於2023年10月、12月間，涉嫌在新竹縣某路段的車內，兩度將大麻販賣給黃姓男子，黃男並分別於同年10月29日及12月25日，將款項匯入王男的中信帳戶。不過，王男全程否認販毒，強調該筆金流只是黃男分期償還先前30萬元借款。

法院審理時發現，黃男對交易時間、細節說法反覆且記憶模糊，除兩筆匯款外，雙方過去還有多次金額相近的固定金錢往來，加上王男妻子證稱，確實曾借款30萬元給黃男，現有金流證據，難以排除單純借貸清償的合理可能。

再加上證人僅稱「聽說」毒品來源是王男，並未親眼目睹交易，相關LINE對話截圖也無法具體證明販毒事實。法官指出，毒品案件中，買受者指證不得作為唯一有罪依據，仍須有補強證據，因此判王男無罪。

王男在2024年10月7日遭拘提，隔日遭裁定羈押禁見，至同年11月29日交保，共被關押54天。案件於2025年無罪確定後，王男聲請刑事補償，主張自己年僅31歲，經營多家早餐店，事業正要擴張，卻因羈押全面停擺，家庭與身心皆受重創，請求每日5000元補償。

不過，法院認為，當時檢方於偵查初期已有證人指證、對話紀錄及金流資料，形式上足認犯罪嫌疑重大，羈押程序合法，雖王男確實因此受有損害，但請求金額過高，最終裁定每日3000元補償，國家應賠償16萬2000元。

