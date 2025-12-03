羈押、偵訊時長與辯護權大不同 台日律師交流刑事司法

士檢檢察長張云綺(右)代表致贈參訪團團長前田裕司(左)紀念品。(記者劉詠韻攝)

〔記者劉詠韻／台北報導〕日本律師團聯合會前田裕司團長率領12位律師，昨至士林地檢署，並就犯罪嫌疑人之人身拘束、偵訊程序及辯護權，進行深度探討。有別於我國在偵訊程序中對程序正義與被害人保護的制度設計，日本律師團經了解我國羈押要件、偵訊時長、延押停押機制，以及律師在場權等議題交換具體意見，顯示兩國在兼顧犯罪偵查與人權保障的實務細節上存在差異。

檢察長張云綺率同仁歡迎一行人，並安排參觀為民服務中心、偵查庭及溫馨談話室。檢方詳細說明我國偵訊流程、錄音錄影作業規範、程序正義維護，以及被害人保護措施等制度設計與實務細節。

專題座談環節，張云綺介紹我國現行制度，包括羈押要件、延押、停押、緘默權保障及辯護人參與等面向，並分享常見的實務問題。日本參訪團成員則分享日本制度運作與改革趨勢，針對偵查中的羈押程序、偵訊時長與頻率，以及律師在場權等議題，與我方進行了專業且細膩的對話。

日本律師團表示，此行對我國刑事司法制度脈絡有更深層理解，尤其對我國在人權保護和友善偵訊環境上的努力印象深刻，本次交流有助於增進彼此司法制度進步，並期待未來持續深化雙方的司法合作與專業對話。

