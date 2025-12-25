羈押13個月瘦20公斤！應曉薇女兒：正當性在哪？

台北市議員應曉薇涉入京華城案，去年8月28日在台中清泉崗機場遭檢廉攔下後羈押禁見13個月。應曉薇女兒應佳妤24日透過臉書發文，質疑羈押母親13個月的正當性，並在文末寫下「士可殺不可辱」。

應佳妤質疑母親應曉薇遭羈押13個月的正當性何在。（圖／應佳妤臉書）

應佳妤在臉書表示「終於走到一個段落了」，回憶母親遭羈押期間，不僅自己見不到人，應曉薇也錯過了妹妹的畢業典禮。她透露交保後看到媽媽瘦了二十公斤，直到最近身體才恢復。應佳妤強調，「我們到現在還是不知道，羈押她十三個月的正當性到底在哪裡」。

針對檢方認定應曉薇有逃亡可能，應佳妤指出檢察官忽略了來回機票的事實。她同時提及民眾黨前主席柯文哲曾說，檢察官指控他運用社群、自身影響力干預司法，但檢方卻始終不敢正面回應鏡週刊的報導，質疑這讓人如何相信司法。

應曉薇、應佳妤。（圖／中天新聞）

應佳妤認為旁聽的民眾一定都會覺得，京華城案很像一部正義與黑暗對抗的連續劇。她表示聽到律師廖威智的發言，都會想到《女人香》裡的Frank Slade，並感謝所有被告律師，讓那個在英國迷惘了一年的小女孩在黑暗裡看見光。

應佳妤表示辯論結束對她來說像是這一年北院日常的一個階段性畢業，強調自己已經不像一年前那樣無助，因為知道有一群善良的小星星正在一起努力撐著，文末標上心存善念、盡力而為、士可殺不可辱。應曉薇在文下回應「謝謝妳日夜的陪伴我，看了妳的發文，淚如雨下」，並表示「戰士選擇戰死沙場，絕不受屈辱」。

