羈押21個月獲自由 徐巧芯大姑劉向婕交保 夫仍羈押

立委徐巧芯大姑劉向婕涉洗錢，80萬元交保。（圖／TVBS）

國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕與大姑夫杜秉澄因涉嫌協助詐騙集團洗錢，導致超過50名受害者損失達2000多萬元，兩人已被羈押21個月。日前高等法院裁定兩人可分別以80萬元及100萬元交保。8日下午，劉向婕在母親陪同下完成交保手續，微笑離開法院重獲自由，而杜秉澄因無人辦理保釋手續，目前仍在押中。

這起洗錢案件中，劉向婕與杜秉澄被指控成立後端水房，利用虛擬貨幣協助詐騙集團進行洗錢活動。台北地院一審判決認定，杜秉澄涉及組織加重詐欺等52項罪名，應執行有期徒刑15年；劉向婕同樣面臨52項罪名，應執行有期徒刑10年。案件目前已上訴至高等法院審理中。高等法院在先前的羈押裁定中指出，杜秉澄並未坦承犯行，而劉向婕則坦承參與洗錢活動。在羈押期滿後，合議庭經過審理，最終裁定兩人可以交保，劉向婕的交保金額為80萬元，杜秉澄則為100萬元。

8日下午，劉向婕的母親（也是徐巧芯的婆婆）帶著牛皮紙袋來到法院為女兒辦理保釋手續。完成交保手續後，劉向婕在媽媽陪同下離開法院，全程戴著墨鏡和口罩，神色輕鬆，並向在場媒體微笑示意。她跟隨在媽媽身後，穿著灰色外套，對媒體提問並未多做回應，只是簡單感謝大家。經過21個月的羈押生活，劉向婕終於在年末前重獲自由。相較之下，她的丈夫杜秉澄雖然也獲准以100萬元交保，但因無家屬前來辦理保釋手續，目前仍被羈押在看守所中。

