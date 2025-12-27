羈押4個月 鄭亦麟300萬交保凌晨步出法院

涉及綠能收賄弊案、被外界稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，在被羈押禁見4個月後，台北地檢署26號依《貪污治罪條例》起訴，求刑14年，北院傍晚開接押庭，鄭亦麟承認收賄、洗錢罪，法官諭令以300萬元交保，今（27）天凌晨鄭亦麟在親友陪同下，完成交保手續步出法院。

鄭亦麟完成交保手續。圖／台視新聞

鄭亦麟現年34歲，頂著台大經濟系畢業，英國倫敦大學碩士的高學歷光環，早早就進了民進黨智庫，是前行政院長林全的學生，也是離岸風電的開發推手。27歲就被提拔上經濟部綠推中心的副執行長。

廣告 廣告

檢調追查發現，東煒建設為了發展AI數據中心、需要大量電力，想爭取更多饋線容量，找上鄭亦麟協助施壓台電，並以「顧問費」的名義行賄198萬，贓款還刻意匯入人在國外的鄭亦麟弟弟帳戶。

檢調8月搜索時，鄭亦麟回嗆，「知道我背後是誰嗎？我要找律師！」發現檢察官表情沒有反應，他配合交出2支手機跟電腦，但被檢察官識破關鍵被監聽的手機不見蹤影，透過科技設備定位，發現就在住家樓下，懷疑鄭亦麟滅證，因為手機掉落處正上方就是他的住家窗戶。

所幸手機沒摔壞，裡面的通聯紀錄與相關事證已全被掌握，成為關鍵證據之一，北院裁定鄭亦麟收押，檢方26日偵結起訴，對鄭亦麟依違背職務收賄、財產來源不明及洗錢等罪提起公訴，具體求刑14年，他的父母親和弟弟，一家四口也都被認定為共犯，求刑2年。



法院隨後召開接押庭，鄭亦麟對收賄、洗錢部分認罪，法官諭令300萬交保並限制住居及限制出境、出海，同時接受科技監控。

※未經判決確定者，應推定為無罪

台視新聞／綜合報導 責任編輯／網路中心

更多台視新聞網報導

「小英男孩」鄭亦麟認了收賄198萬施壓台電！ 300萬交保

「小英男孩」鄭亦麟涉收賄198萬 北檢偵結起訴、具體求刑14年

綠能弊案！小英男孩月薪20萬 每個月「ATM存現金」最多存30萬