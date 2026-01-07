羊來了！50隻羊誤入超市「逗留20分鐘只逛收銀台」 網笑：不是在拍廣告

羊群大舉入侵Penny超市收銀台，畫面曝光後引發網友熱議。（圖／Pixabay）

德國下弗蘭肯邦（Unterfranken）馬因施佩薩特縣（Main-Spessart）的布格辛恩（Burgsinn）地區近日上演一場「動物入侵」事件。1月6日清晨，約有50隻羊脫離主羊群，自行走進當地一間Penny連鎖超市，引發當地民眾關注，也迅速在社群平台掀起熱議。

根據德國地區媒體《OSTHESSEN|NEWS》報導，Penny發言人安德里亞斯克雷默（Andreas Krämer）接受《OSTHESSEN|NEWS》訪問時表示，這批羊在週一早上「脫隊後集體闖入Penny超市」，牠們大約在賣場的收銀區停留了20分鐘，期間並未造成混亂或損毀現金設備。事發後，店方隨即進行初步清潔，並於週二德國的公定假日關店期間，進行更徹底的消毒與停車場清掃。此外，開封的食品也進行預防性檢查，Penny強調，產品品質始終是首要考量。

針對此次事件造成的損失，Penny並未透露具體金額，不過也明確表示「無意向牧羊人求償」，澄清先前外界誤傳牧羊人需負責賠償的說法。

該事件的影片由《OSTHESSEN|NEWS》上傳後，在德國社群網站廣為流傳，吸引上千則留言。許多網友幽默表示，「現在終於明白什麼叫『那就去Penny』」、「牠們進去還比某些搶特價商品的顧客有秩序」、「是不是Perwoll羊毛洗劑在特價？」等玩笑留言不斷，更有人建議Penny乾脆將此事件作為品牌行銷機會。

面對「是否是策劃行銷」的質疑，Penny嚴正否認：「這不是一場公關操作，而只是生活的意外插曲，恰巧符合我們的標語『首先來Penny看看』（Erstmal zu Penny）。」

影片在德國社群平台瘋傳，不少網友建議Penny將事件改編成廣告。（圖／翻攝自X，@Grzegor3719906）

