羊小編認加薪駁遭開除 吳淡如出手挖角「原薪水兩倍、獎金另計」

吳淡如開價兩倍薪水挖角羊小編。(圖／中時資料照)

「嘉南羊乳」官方小編「羊小編」，平時在社群和網友互動，不僅吸引大批年輕粉絲，還帶動羊乳訂單，為公司帶來不少收入，今年一月爆發代操爭議後，羊小編緊急發聲滅火，雖然化解危機，還傳出獲得加薪，不過後續發文風格大變，引發外界疑慮遭「撤換」，這也讓吳淡如注意到「羊小編」這位人才，公開喊話願意開價兩倍薪水挖角。

「羊小編」在網路上的操作能力引起效應，掀起不少話題，如今瘋傳疑似遭「嘉南羊乳」撤換，吸引國軍、日商等公開挖角，本身在經營電商的吳淡如，如今相中羊小編這位人才，公開在臉書發文進行挖角：「羊小編，我可以給你原本總薪水的兩倍..起薪，獎金另計」，接著強調公司其實不缺員工，主要關鍵在於「熱誠是珍貴資產」。

廣告 廣告

吳淡如在留言區補充說道，她表示目前公司有數位小編，各自領導數名同事，目前沒有人表態要離職，加上有了AI之後，的確沒有職缺有空缺，會願意開高價挖角羊小編，主要是欣賞熱誠而且不官腔官調的人，接著強調：「若有意，麻煩和楊小編聯絡，我說的都是真的，我對蹭新聞沒有興趣，別人不來蹭就萬幸」，一句話道盡心中些許無奈。

PO文曝光後，不少網友喊話羊小編趕緊應徵：「好羨慕，伯樂真的難遇」、「有熱誠又不官腔的人，很難在傳產生存啊」、「喜歡淡如姐的霸氣」、「在姐的公司是鐵飯碗」、「羊小編快點，有好工作等你」。

更多中時新聞網報導

富邦金攜手子公司 春節五不護資產

何曼希首扛女一 對邱以太呼巴掌嚇壞

公營影院 平價、多元觀影人次逐年增