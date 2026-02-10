「羊小編」沒被開除！吳淡如開「多2倍高薪」出手挖角

娛樂中心／楊佩怡報導

嘉南羊乳原本靠著幽默的「羊編」在 Threads 成功轉型，然而行銷公司卻自爆代操，羊編隨即發文澄清，但嘉南羊乳總公司卻發聲明稿力挺行銷公司，承認操作都由外包行銷公司完成，引發網友反感「老人臭飄出來了」；雖然事後官方緊急刪文、羊編又再度上線滅火，並表示自己沒有被開除，不過還是有不少網友質疑羊編的文章很像AI稿，語氣跟以前大不同。對此，資深藝人吳淡如直接公開招攬，開出兩倍底薪要將這位人氣小編納入麾下，引發網友熱議。

嘉南羊乳靠著「羊編」幽默風趣的回應，在Threads火速暴紅。（示意圖／翻攝自嘉南羊乳網站）

回顧整起爭議

40年老品牌「嘉南羊乳」在 Threads 上靠著「羊編」幽默、愛海巡、且常在清晨回覆訊息的真實感，成功擄獲年輕人的心。不過就在2026年1月底，一家合作的行銷公司發文邀功，自稱「代操」嘉南羊乳社群，將爆紅歸功於其行銷策略。「羊編」則是深夜發長文澄清，表示行銷公司僅負責視覺設計，Threads 上的每一則回覆都是他本人手打，強調自己是總公司員工而非外包人員。





嘉南羊乳總公司選擇發文力挺行銷公司，打臉自家小編遭大批網友炎上。（圖／翻攝自嘉南羊乳Threads）

沒想到 1 月 31 日，總公司突發一份聲明，不僅力挺行銷公司，甚至嗆聲網友「不得抹黑夥伴」否則準備提告，聲明直接打臉自家小編，引爆二次炎上。面對排山倒海的退訂潮，官方緊急刪除聲明；羊編隨即在 2 月 1 日凌晨再次發文，表示自己沒被開除且「獲得加薪」。但就有網友發現，回歸後的小編發文語氣大變，不僅自稱從「羊編」變成「羊小編」，還加入大量表情符號，風格生硬。不少人質疑原本的小編已「被消失」，現在是AI 模仿文風或行銷公司代寫。

無但咼高薪挖角羊小編，並強調「熱誠是珍貴資產」。（圖／翻攝自吳淡如臉書）

吳淡如高薪挖角

「羊編」事件持續延燒，資深藝人吳淡如9日發文提及此事，她指出身為商人，過程我有很多參不透之處。她喊話羊小編：「我可以給你原來總薪水的兩倍…起薪」，且獎金另計；因為吳淡如認為，「熱誠是珍貴資產」，即使她的公司並不缺人。吳淡如補充強調，自己說的都是真的，「我對蹭新聞沒有興趣，別人不來蹭就萬幸了」。

此外她也表示，她公司小編本有數位，他們手下也各有數位同事，沒有人要離職，大家都做得很好；分公司也有好幾間。「雖然有了AI之後我們的確沒有需要人，但我們欣賞熱誠而不官腔官調的人」。貼文曝光後，引來大批網友讚翻「推一下，淡如姐是好老闆」、「活該食古不化的企業，恭喜羊編遇伯樂」、「有熱誠又不官腔的人，很難在傳產生存啊！」、「真希望羊小編別執著替那些蠢的要死的高層工作了！」。





