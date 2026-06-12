羊比人還幸福！30隻羊狂嗑A級榴槤2年 飼主曝羊肉驚人變化

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河北果農將無法販售的榴槤拿來餵羊，特殊畫面在網路掀起熱議。（圖／翻攝自九派新聞，下同）

大陸河北邢台一名果農近日因為拿榴槤餵羊意外爆紅，影片中一顆顆榴槤被直接倒進羊圈，羊群爭相搶食的畫面引發熱烈討論，不少網友直呼「太豪氣了」、「羊過得比人還好」，甚至笑稱這群羊實現了「榴槤自由」。面對外界好奇，當事人趙先生也出面說明，強調自己並非刻意用高價水果養羊，而是將原本無法販售的榴槤物盡其用。

成箱榴槤直接倒入羊圈，羊群爭相搶食引發關注。

據《九派新聞》等陸媒報導，趙先生主要從事水果零售生意，平時販售的泰國A級榴槤每斤進貨價約26元人民幣（約新台幣107元），一次進貨量約150至200箱。不過榴槤在運輸及存放過程中難免出現果殼破裂、夾生或俗稱「死包」等情況，這類品質有問題的榴槤無法對外販售。趙先生表示，自己從不把這些果實賣給消費者，而是全部留下來餵羊，希望減少浪費。

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他家中飼養30多頭羊，平時幾乎不使用人工飼料，而是以青草及麥苗作為主要食物來源。至於水果則屬於額外加餐，除了榴槤之外，也包括即將過期或變質的西瓜、香蕉等水果。榴槤平均每周餵食兩到三次，這樣的飼養模式至今已持續約兩年時間。

果農表示，餵羊使用的都是破口、夾生或死包榴槤，不會流入市場販售。

令趙先生意外的是，長期採取天然草料搭配水果的餵養方式後，羊肉品質似乎出現明顯變化。他表示，家中羊隻宰殺後的肉質不僅較為鮮嫩，還帶有淡淡甜味，過去常見的羊騷味也減輕許多。雖然無法證實是否完全與榴槤有關，但家人及品嘗過的親友都認為口感確實比一般羊肉更好。

趙先生透露，這些羊大多留給家人自行食用，很少大量對外販售，不過偶爾碰上鄰居或熟客想購買，也會以每斤50元人民幣（約新台幣206元）的價格出售。相關影片曝光後持續在網路發酵，不少網友笑稱「第一次羨慕當羊」、「這輩子沒吃過這麼多榴槤」，也有人認為這種做法既能減少水果浪費，又能提高飼養效益，意外成為另類循環利用的案例。

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