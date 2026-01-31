生活中心/黃兆康 新竹報導

去年12月初，一名孕婦即將臨盆，但趕往醫院的路途中，遇到高速公路大塞車，先生心急如粉，趕緊停到路肩，並閃爍遠光燈求助，幸好巡邏員警發現，上前關心，得知孕婦羊水已經破裂，豪不猶豫幫忙開道護送，近40分鐘的車程，縮短到17分鐘就抵達醫院，最後母子均安。

員警說：「這邊路肩不能走啊。」

高速公路有轎車，違規行駛路肩，員警上前勸導，沒想到駕駛神情驚慌，著急求助。

員警vs.周先生：「她是產婦我要趕快送醫院，產婦（在）哪裡？。」

廣告 廣告

駕駛語氣顫抖，原來是妻子臨盆在即，羊水已經破了，情況危急，想開車到醫院，卻困在車陣中。





羊水破急生產！ 高速公路卻塞車、員警火速開道護送

新竹警方協助臨盆孕婦，在塞車中的高速公路開道送醫。（圖/民視新聞）









員警說：「怡仁醫院，幫我通報指揮中心一下，我塞個警示燈在車上，你跟著我們的車子。」

警笛聲響徹雲霄，警方二話不說，幫忙開道，所有車輛也配合讓道，一路往醫院直奔。

員警說：「有一個羊水破了在後面，員警慢慢來沒關係。」

十萬火急抵達急診，副駕駛座的孕婦，也終於安心下來，由醫護團隊接手，最後母子均安，也特別找時間回來跟警方道謝。





羊水破急生產！ 高速公路卻塞車、員警火速開道護送

母子均安。（圖/民視新聞）









周先生與周太太說：「晚上回家發現說，太太有點不舒服，過一陣子羊水就破了，然後我們就很緊張，開車趕快送到，桃園的醫院，上到高速公路發現都是在塞車，剛好有遇到一台警車，我就想說引起警車的注意，還好那天很順利，跟平常一樣，20-30分鐘就到醫院，謝謝吳警官。」

去年12月初，周太太突然羊水破了，先生馬上開車前往醫院，但在高速公路遇到大塞車，只好停在路肩並閃爍遠燈光求助，好在員警發現，馬上前往前了解，得知狀況後，豪不猶豫協助開道，讓原本將近40分鐘的車程，縮短到17分鐘就抵達。





竹縣新湖分局湖口所警員吳念庭說：「其實當下看到家屬的神情，竹縣新湖分局湖口所警員吳念庭他們都很緊張，竹縣新湖分局湖口所警員吳念庭我們也只是做了警察該做的事情，竹縣新湖分局湖口所警員吳念庭最重要的是能讓母子均安。」

當時值勤的兩名警員，吳念庭與戴晨宇，即時反應暖心開道，成為守護母子平安的重要功臣。

原文出處：羊水破急生產！ 高速公路卻塞車、員警火速開道護送

更多民視新聞報導

超帥狼醫闖病房狂攝 2度逼女高中生「脫衣照X光」！

防過年急診壅塞 新光醫院祭最強應變「36小時強制有床」

別再敲門、探頭、偷錄音！ 醫師列「門診10地雷行為」：互相尊重很重要

