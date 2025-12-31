羊水一破不慌亂 郵局秒變生產現場 局長陳樂明贈紅包

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】全台郵局第一宗！彰化員林市中正路郵局意外成了迎接新生命的地方，12月29日下午接近營業結束前，一名張姓孕婦在郵局辦理業務時突然羊水破裂，在郵局同仁臨危不亂、現場民眾暖心守護，以及救護人員專業接生下，順利於郵局大廳產下一名男嬰，母子均安，溫馨畫面讓在場眾人至今仍難忘。

員林中正路郵局一名孕婦臨時破水，現場緊急接生男嬰，母子平安，彰化郵局局長陳樂明前往醫院探視送上紅包。（彰化郵局提供）

彰化郵局指出，事發於當天下午約4時50分，張姓孕婦正在櫃檯前等候叫號時，突然感到腹部不適，隨後發現羊水破裂，情況瞬間變得緊急。郵局同仁察覺異狀後不敢大意，立即啟動內部應變機制，一邊撥打119通報救護車支援，一邊細心安撫孕婦情緒，同時迅速引導其他民眾暫時退開，清出周邊空間，維持通風與動線順暢，為後續醫療處置爭取寶貴時間。

廣告 廣告

救護人員抵達現場後，經初步評估發現胎頭已明顯下降，產程進展迅速，若強行移動恐增加風險，當機立斷決定直接在郵局內接生。就在這個關鍵時刻，營業大廳內原本正在辦理業務的多位民眾，不約而同放下手邊事務，自發性圍成一圈，為產婦築起一道溫暖的「人牆」，協助遮擋視線、守護產婦隱私，也讓醫護人員能在相對安定的環境中專心進行接生作業。

員林中正路郵局一名孕婦臨時破水，現場緊急接生男嬰，母子平安，彰化郵局局長陳樂明前往醫院探視送上紅包。（彰化郵局提供）

約20分鐘後，隨著一聲響亮而有力的啼哭聲響起，新生男嬰平安誕生，哭聲迴盪在郵局大廳，也讓緊繃的氣氛瞬間轉為感動與欣喜。不少目擊民眾直呼「真的很感動」，紛紛報以祝福的目光。隨後，產婦與新生兒由救護車送往醫院進一步觀察與照護，經醫師檢查後確認母子狀況穩定。

彰化郵局局長陳樂明今（31）日上午特別前往醫院探視產婦與新生兒，並致贈祝福禮品向家屬表達關懷與祝賀。陳樂明表示，郵局不只是提供郵務與金融服務的場所，更是深入社區、貼近民眾生活的重要公共空間，能在歲末年終這樣的時刻，意外參與並協助迎接新生命，別具意義。

陳樂明說，這場突如其來的「生產任務」，不僅展現了郵局同仁的即時應變能力，也凝聚了現場民眾的善意與互助精神，充分體現台灣社會最溫暖、最動人的人情味，為2025年即將到來的日子，留下難忘而美好的註腳。