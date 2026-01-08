羊痘疫情衝擊農民生計 希臘政府妥協方案遭拒

希臘官員今天(8日)表示，政府已準備好面對農民抗議行動。這些農民因補貼與財務問題，已連續數週封鎖高速公路，而政府提出的最後妥協方案未能打破僵局。

希臘政府發言人馬林納吉斯(Pavlos Marinakis)表示，當局「不會允許國家分裂」，並告訴Mega TV：「政府已無法再為農民提供更多措施。」

農民則表示，在拒絕政府提出包括降低電費與燃料成本等方案後，將在未來兩天加強道路封鎖行動。這場抗議行動自11月下旬展開，數以千計的拖拉機不時封鎖多條高速公路與邊境。農民曾在耶誕節假期期間暫時放寬封鎖，讓民眾得以通行。

原定撥付給農民的補貼款項，因當局持續調查數百萬歐元的歐盟補貼詐騙案而遭延後。此外，羊痘疫情爆發後，已有超過45萬隻綿羊與山羊遭到撲殺。

長期領不到補貼款項的農民感到憤怒、不滿。他們還面臨農產品價格低迷、能源成本上升，以及氣候條件惡化等多重壓力。

上個月，農民拒絕總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)提出的會談邀請。政府多次要求農民退讓，但警告持續遭到無視。

政府官員指控，反對黨鼓動農民拒絕與政府協商。