「羊編給我就好」！國軍、行銷公司搶人 日商跨海喊話：北海道也有很多羊哦

嘉南羊乳小編被各單位放話挖角，其中還包括海軍招募。翻攝threads



台灣老字號「嘉南羊乳」官方小編以幽默口吻發文，吸引許多粉絲，在公司陷入公關風暴後隻身救火，讓網友相當不捨，並發起應援行動，如今還有國軍、行銷公司老闆公開招募，連北海道日商也參一咖，喊話「羊編要不要來，北海道也有很多羊哦！」

國軍招募人員表示，原本明天要退訂羊乳，看到「羊編」發文才收手，尤其文中提到「紀律」、「憲兵」、「加薪」都跟國軍有關，「我們招過寶寶、招過優質青年，還沒有招過羊！」直接喊話：「誠摯的邀請您帶著捍衛公司的熱情加入國軍，捍衛我們的國家！」

還有行銷公司老闆說，「羊編，如果你海巡到這篇，請停下來看三秒。無論你現在的 Pay是多少，來我這，我一定給得更好。」這名老闆還說，若羊編跳槽，會承諾三件事，第1，功勞是你的，鍋是我的；第2，不要「代操感」，重要的是你的靈魂；第3，我們公司有貓。

也有老闆表示，「我願意開你現在的薪水1.5倍，可以WFH加保健食品吃到飽」。連北海道人力資源公司也加入搶人大戰，還有自介加上「羊編要不要來，北海道也有很多羊哦！」，並向各大品牌小編喊話，星期六晚上不要海巡，好好休息，「羊編給我就好」。

各種招募文章讓網友樂觀其成，「羊編威名遠播，各種邀約如雪片般飛來，甚至還有海外邀約，羊編要漂羊過海了」、「給我開出漂亮的薪水跟待遇喔！不然都是騙」、「哪一家現在能挖到羊編都超賺」。

