羊編被奪舍？「真假羊編」陰謀論發酵，網：已經變AI羊了





台灣老字號品牌嘉南羊乳近日因 Threads 社群經營意外爆紅，官方小編「羊編」憑藉幽默回覆、深夜海巡與高度人情味互動，成功拉近品牌與年輕族群距離，一度被視為「老品牌社群翻紅教科書」。然而，這場看似成功的社群案例，卻在行銷公司自稱「代操帳號」後急轉直下，掀起信任危機。

爭議爆發後，「羊編」第一時間以真誠長文澄清，強調帳號由本人親自操作、非外包代管，成功止血並獲大量網友力挺。但隨後嘉南羊乳總公司卻發布正式聲明，高調護航行銷公司並不排除提告，措辭強硬、立場與羊編前文明顯不同，瞬間再度點燃輿論，被不少網友形容為「公司親手打臉自家小編」，品牌好感度急速反轉。羊編也只好迅速在深夜二次滅火，力挽狂瀾。

「真假羊編」陰謀論發酵

但隨著羊編發文，風向竟逐漸轉變。部分網友開始懷疑，近期發文的「羊編」是否仍為原本人員，甚至出現「被奪舍」、「複製羊」、「AI 羊」等說法。

廣告 廣告

網友比較過去羊編發文、留言，發現羊編在二次澄清之後的貼文、留言，都出現大量 emoji、用詞較為刻意，與過去羊編慣用的自然、節制風格有所落差。

圖片來源：Threads

圖片來源：Threads

此外，帳號近期頻繁出現「發文後迅速刪除」的狀況，也被解讀為「多人共用帳號、內部意見不一致」的跡象。如今帳號還在燒，但羊編卻未如以往積極回覆、全面止血：「不像原本那個把工作當生活的羊編」。

除此之外，其他蛛絲馬跡的跡象包含一段話用了許多的emoji、有時自稱羊編，有時自稱羊小編、近期更衍生出一堆莫名其妙的角色，都成為網友放大檢視的線索。

圖片來源：threads

相關猜測在社群迅速擴散，不少人坦言「不是要陰謀論，但真的哪裡怪怪的」，也有人呼籲「先讓子彈飛一會兒」。截至目前，嘉南羊乳與羊編本人尚未針對「真假羊編」的質疑再度說明，但這場從品牌社群經營、延燒到操作者身分的信任危機，已然成為台灣今年最具代表性的公關操作範例。

【本文由造咖流行媒體提供，未經授權，請勿轉載！】

更多造咖報導

「粿粿家人」一窩蜂洗白？網友抓包：發文口徑一模一樣

雪坊優格切割四叉貓！品牌道歉仍難止台派抵制潮