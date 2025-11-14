羊群139線「路跑」險釀追撞 民眾擔心：撞到誰負責

記者許書維、許宇捷、沈明志／彰化報導

彰化縣139線大彰路，近年水鹿出沒頻繁，13日有民眾開車經過這個路段，約7.5公里處時，路邊突然竄出20隻羊，差一點釀成車羊追撞事故，駕駛痛批，萬一發生傷亡誰要負責，警方說，如果飼主放任羊群在路上隨意亂跑，違反道交條例，依法最高可處600元罰鍰。

彰化縣139線大彰路。

白的、黑的、漸層的，各種顏色的羊咩咩，把路邊樹木當Buffet大餐，大口大口吃著樹葉。

仰著頭、低著頭，準備飽餐一頓，不過這個場景不是在農場裡，而是在縣道139線，大彰路7.5公里處。

各種顏色的羊在覓食。

民眾：「這邊速度都限在40以內啊，OK的（來得及閃），可以。」

民眾：「有人飆車才危險，人家重機有的騎慢慢的，都不會危險。」

不過路邊羊咩咩看似可愛，如果失控在路上亂跑，可能就會造成危害，有民眾說，自己經過這個路段時，目擊20幾隻羊，突然從路旁竄出來，趕緊剎車，下車查看，後面不少車輛也跟著急剎，差點釀成追撞意外。

現場有許多羊在閒晃。

彰化警分局第五組組長汪振豪：「羊群等動物在道路上奔走，應有所有人或飼主在旁牽引，並注意交通安全。」

警方說，如果飼主沒有管理好自家寵物，或飼養的動物，放任羊群在路上隨意亂跑，違反道路交通管理處罰條例，依法最高可處600元罰鍰，羊群在車道上亂竄，萬一發生傷亡誰要負責。

