羊羹過安檢恐被攔！日老店：跟C4炸藥太像

日本百年老店的傳統點心羊羹，被誤認成塑膠炸藥，誤會大了。有業者在社群媒體上發文，說自家的羊羹，不管是包裝形式還是甜點樣子，都常常被誤認為是C4炸彈，而貼文一出，每次被海關攔下都得花好多時間解釋

長方形一大塊，拆開外包裝繩子後，後出真面目，它是傳統日式點心羊羹。本應該是人見人愛的甜點，沒想到現在卻被當成危險物品。賣羊羹的百年老店家，就在社群媒體上發文。說他們家的羊羹，曾經在國際航班上，被懷疑是塑膠炸彈。

因為同樣羊羹跟C4炸彈，不僅外觀上，會有塑膠膜包裹，也是紮實細長條狀固體，還會綁著不少繩子。

而貼文一出，很多旅客也有共鳴，紛紛回應曾經也因為帶了羊羹伴手禮，被海關攔下說是炸彈，還得花好多時間解釋。因此若是要帶著這樣的伴手禮，飛往不太理解羊羹的國家，就得要特別注意。

