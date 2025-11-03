羊肉店地上切肉 稽查多項不合格

南市衛生局二日會同消保官前往老泰羊肉稽查，發現多項缺失且責令改善。 (南市府衛生局提供)

記者王勗∕台南報導

南市知名老店「老泰羊肉」工作人員在地上切肉引發食品衛生爭議。南市府衛生局二日會同消保官前往稽查，現場發現冰箱食材未包覆及保持清潔、食材未離地放置、廢棄物未移除或專區存放等缺失，要求業者限期改正，否則將開罰。

老泰羊肉員工在地面切肉畫面在網路上引發爭議，大量網友撻伐業者處理食材太隨便。店家緊急回應滅火表示，因處理食材人員手部受傷，才會暫時將肉品放在地面處理，並非店家故意疏失，已針對相關食材重新處理，未來也將加強食材處理流程及內部管理、確保類似情事不再發生。

南市衛生局二日前往稽查發現部分項目未符合食品良好衛生規範，缺失部分包括冰箱食材未包覆及保持清潔、食材未離地放置、廢棄物未移除或專區存放、作業場所機具未保持清潔、從業人員未出具體檢報告等，現場要求業者限期改正，如經複查不合格將依法處六萬至兩億元罰鍰。

南市府衛生局強調，雖未查獲業者在地面切肉情事，但將持續監督稽查並不定期加強抽查，確保業者持續遵守相關衛生規範。衛生局局長李翠鳳提醒，民眾如遇有任何食品安全衛生問題或疑慮，歡迎撥打消費者服務專線（０八００-二八五０００）或市民專線一九九九反映。