羊肉爐太補 男攝護腺發炎 夜跑廁所到崩潰

▲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡說，男子吃羊肉爐後攝護腺發炎尿不出來(圖／醫院提供2025.12.6)

[NOWnews今日新聞] 冬季進補當心補過頭！一名年約40多歲的男子日前與朋友大啖羊肉爐並飲用烈酒後，當晚即出現嚴重頻尿症狀，一整夜上廁所超過10次，每次都只能尿一點點，甚至有解不乾淨、尿不出來的感覺，嚴重影響睡眠。男子隔日緊急就醫，李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡診斷為攝護腺受刺激而發炎，並示警，酒精與進補食材的刺激容易造成攝護腺腫脹，若嚴重發炎可能導致急性尿滯留。

醫師黃品叡表示，患者就醫時自述，除了一般羊肉爐外，還有喝烈酒助興。醫師檢查後排除發燒或腰痛等感染症狀，確認頻尿的元兇來自於飲食刺激。

黃品叡解釋，羊肉爐在燉煮時常加入米酒、薑、當歸等行氣活血的藥材。這些刺激性食材與烈酒中的酒精，會直接刺激攝護腺導致發炎腫大。一旦攝護腺腫大，就會壓迫尿道，進而引發排尿困難、頻尿、尿急等症狀。該患者當晚頻繁如廁、無法排乾淨，就是典型攝護腺受到刺激的反應。經給予藥物治療後，患者症狀已獲得改善，後續將持續追蹤。

黃品叡醫師提醒，攝護腺肥大是中老年男性常見疾病，常因症狀輕微而被忽略。攝護腺發炎的典型症狀包含頻尿、急尿、小便時有灼熱感；若發炎腫脹嚴重，則可能導致小便疼痛，甚至長達10幾個小時無法排尿，造成下腹部腫脹疼痛。

「補過頭對身體就是負擔與傷害。」黃品叡醫師強調，冬天常見的當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含刺激性的食物，都可能誘發或加劇攝護腺發炎。他建議，民眾在進補後應多喝水，幫助身體代謝刺激性的酒精和食物，也建議40歲以上的男性，如果家族史有攝護腺問題，就要開始進行攝護腺檢查，50歲以上的男性每年進行一次檢查。

