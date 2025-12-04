羊肉爐等刺激性食物容易引起攝護腺發炎 (圖)

屁是什麼？一句話就是：你的腸道菌在「開趴、發電、聊天」的副產品。 屁的來源？ 重症醫師黃軒指出，放屁不是丟臉，而是高度生命化學反應。大致有三種來源： 1、吞進去的空氣（aerophagia）：你邊講話邊吃、喝氣泡飲料，空氣就進去了2、腸道菌幫你「發酵」食物纖維——這一段最精彩3、腸黏膜吸收不完全的碳水化合物（如FODMAP：洋蔥、蒜、豆類、蘋果、小麥）。在腸道裡，細菌把你吃的東西變成：CO₂、H₂、CH₄（甲烷）、少量硫化物（這個就是臭味來源） ▲屁多=你的腸道菌工作很認真 「這5種屁」小心了 代表你身體在求救 1、突然變得很會放屁+腹脹、肚子痛可能是「暫時性乳糖不耐」或「FODMAP 不耐」。常見食物：牛奶、洋蔥、蒜、麵粉類。2、屁臭到像生化武器臭味不是量多，而是含硫化物（H₂S）偏高。最常見原因：高蛋白飲食（健身族常中招）、腸道菌組成失衡（dysbiosis）。3、放屁超多+拉肚子可能代表：腸躁症（IBS）、腸道感染、食物中毒、抗生素後腸道菌失衡。其中，IBS 患者的腸道氣體量可高達常人的2–3倍。4、吃東西後，立刻瘋狂放屁可能是小腸細菌過度生長（SIBO）。症狀常包括：腹脹、便秘

