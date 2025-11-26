羊肉爐配酒！她吃完隔天心悸 醫揭大地雷恐致內出血
天氣轉冷，不少民眾習慣進補暖身，一名女子日前食用羊肉爐並搭配2口米酒，當下感覺身心溫暖，未料隔天卻因頭暈、心悸就醫，整個人虛弱到無法站穩。內科醫師傅裕翔指出，進補對長輩容易造成身體負擔，特別是正在服用抗凝血劑等藥物的患者，可能增加瘀青、流血或內出血風險。
傅裕翔在臉書表示，該名女子就醫時原以為是天氣太冷導致不適，經詢問後才得知她前一天喝下滿滿一碗藥膳湯，還吃光一大盤羊肉，並配了2口米酒。他表示，這種「進補過頭」的情況在冬季相當常見，補品與日常飲食不同，更像是「溫和版中藥」，雖然能幫助年輕人暖活身心，但對長輩而言卻容易造成負擔。
傅裕翔提醒，冬季進補有3大地雷需要注意。首先，大部分補品都會添加酒精，而酒精會增強抗凝血藥物的效果，增加長輩瘀青、流血或內出血的風險。其次，藥膳湯常加入米酒、老薑、麻油，會讓人出現頭熱、臉紅及血壓下降等情況，若長輩又習慣睡前服用贊安諾等類型的安眠藥，便可能出現頭暈、無力，導致起身不穩，甚至夜間跌倒，或隔天整天意識昏沉。
此外，羊肉爐、麻油雞、薑母鴨的湯頭通常含有各種調味料，容易引起心臟病或腎臟病患者血壓飆高、水腫、喘不過氣，甚至危及生命。傅裕翔建議，長輩進補頻率一周1至2次即可，不要每天或每餐都進補。若有服用抗凝血劑、抗血小板藥、安眠藥，一定要先與醫師或藥師討論能否進補。
傅裕翔也提醒，進補時應多吃菜和肉但少喝湯，因為湯中的酒精、油脂加上藥膳對人體代謝的負擔最大。進補當天，其他含酒精飲品就不要再喝。若進補後出現頭暈、心跳加快、步伐不穩等症狀，千萬不要硬撐，應直接就醫。
