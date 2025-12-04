羊肉爐+烈酒助興！男「尿不出來」 醫：進補過頭、攝護腺發炎

近日，一名40多歲的男子因進補過頭，導致攝護腺發炎，頻尿徹夜難眠，最終不得不緊急就醫。這起事件引發了對中年男性攝護腺健康的關注。

▲ 羊肉爐不宜進補過度，以免引起攝護腺發炎。（圖／李綜合醫療社團）

該名男子與朋友相約吃羊肉爐，並搭配烈酒助興。沒想到，當晚他便開始頻繁上廁所，每次卻只能排出少量尿液，甚至有時完全無法排尿。整夜下來，他如廁超過10次，幾乎無法入睡。天亮後，他立即前往醫院求診。

李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡接診後，發現患者並無發燒、腰痛等其他不適症狀，但頻尿和排尿困難的情況十分明顯。經過詳細詢問，黃醫師指出，羊肉爐在燉煮過程中常加入米酒、薑、當歸等進補食材，這些都屬於行氣活血的藥材。再加上患者飲用烈酒，酒精進一步刺激攝護腺，導致其發炎腫大，壓迫尿道，從而引發排尿困難、頻尿、尿急等症狀。

▲ 一名40多歲的男子吃完羊肉爐後尿不出來，趕緊就醫。（示意圖／李綜合醫療社團）

黃品叡醫師表示，攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，許多人對此症狀不以為意，直到出現明顯不適才就醫。常見的症狀包括尿流細小、無力、中斷、遲緩、排尿困難、尿不乾淨感，以及頻尿、急尿、夜尿次數增加等。尤其在冬季，許多人喜歡進補，食用當歸鴨、麻油雞、羊肉爐等含有刺激性的食物，這些都可能加重攝護腺的負擔。

攝護腺發炎的症狀除了頻尿、急尿外，還可能在小便時出現灼熱感，嚴重時甚至會完全無法排尿，導致下腹部腫脹疼痛。黃品叡提醒，進補過頭對身體反而是一種負擔與傷害。他建議，進補後應多喝水，以幫助排除體內的刺激性物質。對於該名患者，醫師已給予藥物治療以改善症狀，並安排後續追蹤。

此外，黃品叡強調，40歲以上的男性若有家族攝護腺問題史，應開始進行定期檢查，而50歲以上的男性則建議每年進行一次攝護腺檢查，以早期發現潛在問題，及時進行治療。

