羊肉爐、薑母鴨不是人人能吃！中醫揭「這類人」吃了反而上火失眠

立冬進補也有雷區，燥熱體質小心吃補變「上火」。

今天立冬，不少人晚餐已經訂好羊肉爐或薑母鴨等暖身進補料理。但彰化醫院中醫師張煒東指出，這類美食並不是每個人都適合吃。若你的體質偏向燥熱、或正在控制三高、或消化功能偏弱，一不小心就可能出現上火、失眠、口破、便祕等反效果。

體質怎麼分？

虛寒體質：常怕冷、手腳冰冷、早上起床仍感疲倦、胃腸較弱、容易拉肚子。這類人較適合「溫補」，如羊肉、生薑、肉桂、乾薑等藥膳。

中性體質：既不明顯怕冷也不明顯怕熱，體質較中等。可選用「平補」方式，如人參鬚、淮山藥、枸杞子等溫和藥膳。

燥熱體質：口乾舌燥、容易便祕、嘴破、痘痘多、情緒煩躁、常熬夜。此時若吃大量溫補藥膳，很容易「補火過頭」，導致失眠、口臭、便祕。

補錯的常見問題與提醒

進補前若正處於感冒、發燒、感染狀態，並不宜立即進補，反可能讓病情加重。另外，補品常伴隨高油脂、高蛋白、高熱量，現代人營養大多已足，若再大量進補，只怕「越補越過頭」反而增加代謝與內臟負擔。

即便體質適合溫補，料理方式也要調整為「少油、多蔬菜、撈浮油」等，才能減少負擔。

食材與建議

若選擇羊肉爐、薑母鴨這類典型溫補鍋物，張煒東醫師建議搭配大量蔬菜、菇類、去皮雞肉或其他低脂蛋白，減少脂肪、鹽分和藥膳辛香料強度。

若屬燥熱體質者，可改選清湯火鍋或以白蘿蔔、蓮藕、山藥、百合等潤燥食材入鍋，避免辛辣、燒酒過重。

晚上開鍋進補時，還是先留意目前身體狀況如何？是否有慢性病控制中？再選對方式適量進補。「補得對、暖得剛好」才能真正為身體補充元氣，而不是製造新的隱憂。



