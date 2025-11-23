「羊肉爐、薑母鴨」必備！ 中藥材「當歸」價漲25%破千元

中藥材「當歸」價漲25%，一台斤破千元。（圖／TVBS）

冬季進補必吃羊肉爐、薑母鴨，裡頭都含有中藥材「當歸」，台灣8到9成的中藥材來自中國，因為氣候影響加上原物料上漲，業者說近一年來，當歸從一台斤800元，漲到1000元，漲幅25%，科學中藥也將在12月調漲；就有當歸鴨肉業者指出，已經提前囤貨，到過年前貨量充足，不受短期價格波動影響。

冬季進補湯品如羊肉爐、薑母鴨中的重要中藥材「當歸」正面臨價格上漲的挑戰。台灣8至9成的中藥材仰賴中國進口，受氣候變化及原物料成本增加影響，當歸價格從年初每斤800元飆升至1000元，漲幅達25%。除當歸外，白芍更是一年內漲幅高達3倍，從200多元漲至600多元，而黃耆也從600元上漲至800元。這波漲勢將延伸至科學中藥，預計12月起調漲1至2成，可能進一步影響相關民生小吃價格。

廣告 廣告

當歸一台斤破千元，中藥行指出是受到氣候及原物料漲。（圖／TVBS）

中藥行業者郭錦龍表示，中國大陸氣候變化加上種植人口減少，再加上原物料上漲，導致藥廠進貨成本增加，中藥材價格隨之上揚。面對這波漲價潮，當歸鴨肉店領班林虹利分享，他們店家透過與當地藥企及中醫師合作，在漲價前就提前囤貨，九月時老闆已經儲備足夠的當歸等中藥材，確保到過年前的供應充足，因此短期內不會受到價格波動影響。不過，若中藥材價格持續上揚，未來可能不得不調整菜單價格。

中藥行指出，科學中藥12月起調漲，恐漲1到2成。（圖／TVBS）

醫師指出，當歸不僅能暖身補血，還能增強身體免疫功能。其中的當歸多醣體是調節血糖的重要成分，能在短期內穩定血糖水平。這使得當歸成為冬季進補的熱門選擇，民眾表示冬天較常食用含當歸的食品，雖然家中較少準備這類藥材，但會選擇外出享用相關料理。

中藥行業者已收到通知，12月起科學中藥（中藥濃縮製劑）將調漲1至2成。隨著冬季進補需求增加，中藥材價格的不穩定波動，不僅影響藥品市場，也可能連帶衝擊民生小吃價格，讓消費者荷包受影響。這波中藥材漲價潮，突顯了台灣中藥材市場對進口依賴的脆弱性，以及氣候變化對藥材供應鏈的深遠影響。

更多 TVBS 報導

一條吐司要價百元全亞洲最貴！ 南韓出現「麵包通膨」

富士山「戴白帽」！ 日氣象廳估12月會冷 日本海沿岸降雪增

松葉蟹五吃驚豔饕客 蟹腿生食搭山葵超鮮甜

金價飆4390美元！夫妻賣金飾變現七位數 業者囤黃金應戰

