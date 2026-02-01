羊肉爐.零食.糕餅店二代接班 老品牌紛搶攻年輕市場

台北市 / 綜合報導

老品牌面臨「世代落差」，紛紛思考如何轉型翻身，像經營超過40年的雅方食品以冰品起家，更靠著羊肉爐稱霸市場，但面對品牌老化危機，遲遲找不到解方。一直到去(2025)年，二代千金林暄穎透過短影音推廣自家產品，才成功消弭與年輕世代的鴻溝。其他像是乖乖以及三統漢菓子，也都是老字號品牌，在市場成功突圍的案例。

羊肉爐業者林暄穎說：「賣冰棒起家的，美鳳姐代言的羊肉爐。」俏麗短髮精緻五官鏡頭前介紹品牌，她不是業者找來的藝人或是KOL，而是雅方食品的二代千金林暄穎，羊肉爐品牌董事長林正明VS.女兒林暄穎說：「我們今天要來拍一個宣傳影片，(好)。」

與董事長爸爸林正明的互動自然有趣，還嘗試把經典的羊肉爐做成冰棒，雅方食品1984年以冰品起家，再以羊肉爐在市場扎穩腳跟，但經營超過40年陷入「品牌失憶」困境，與年輕世代存在鴻溝，羊肉爐業者林暄穎VS.同事說：「你爸給你工資，所以你爸是董事長，(嗯)。」

但就是靠著她二代千金林暄穎，透過短影音操作讓老品牌進入年輕人視野，半年粉絲暴衝超過20萬人，首次團購7分鐘業績破百萬，還有網友發現林暄穎的外表，神似《七龍珠》角色「人造人18號」，同款的短髮大眼意外掀起話題，台北101董事長賈永婕說：「Team101，幹大事。」

不過說到老品牌突圍的例子還有它們，Alex Honnold爬101前也有現身的乖乖，從國民零食到科技業護身符，連AMD執行長蘇姿丰都有拿著合照，與台積電農會等跨領域合作，讓品牌得以進入各式跨界場景，KOL展榮展瑞說：「這是芋泥流心酥不懂不要亂講，understand，(嗯嗯嗯)。」

經營半世紀的三統漢菓子，疫情時一度面臨危機，二代接班人積極嘗試數位轉型，合作KOL發展線上團購，翻身成為伴手禮代表之一，品牌營收破億，行銷專家胡恒士說：「有越來越多的接班梯隊，開始透過AI數位行銷的方式，改善效能，而且讓更多的消費者，還有更多的合作夥伴看見他們。」

當今時代品牌想走的長久不能只是「守成」，老字號是前人留下的底氣，但也考驗年輕接班人如何開拓新世代的路。

