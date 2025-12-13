羊肉、山藥、老薑入列！中醫推「暖身食材」告別冰冷體質

天氣轉冷，許多人出現手腳冰冷的困擾。周宗翰醫師指出，這其實是身體陽氣不足的警訊，與其依賴暖暖包等外在保暖方式，不如從飲食調理著手，透過溫補食材從內而外改善虛寒體質。

天氣轉冷，許多人出現手腳冰冷的困擾。（圖／Photo AC）

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師推薦6種適合冬季食用的暖身食材。首先是羊肉，為溫補陽氣之王，能溫中暖下，適合腰膝酸軟、畏寒怕冷的人。

周宗翰建議可烹調當歸生薑羊肉湯暖身補血，但體質偏熱或有上火症狀者要適量食用。山藥性平溫和，能補益脾胃腎氣，改善冬季常見的疲勞、消化不良，可製作山藥排骨湯或四神湯健脾開胃。

台北鳴堂中醫體系醫療長周宗翰醫師推薦6種適合冬季食用的暖身食材。（圖／周宗翰臉書）

周宗翰提到，蓮藕煮熟後性溫，能補益氣血、潤燥止渴，改善身體因寒冷引起的僵硬，建議烹調蓮藕紅棗湯養血暖身，但生食涼拌的蓮藕性偏涼，冬天建議少吃。黑芝麻能補益肝腎、滋養精血，對改善冬季髮質乾枯、掉髮很有幫助，可製作溫熱的黑芝麻糊或在豆漿中添加食用。

老薑能溫中散寒，促進血液循環，是對抗手腳冰冷的最佳食材，可沖泡黑糖薑茶或炒菜時多放幾片。桂圓能補益心脾、養血安神，改善氣血不足造成的臉色蒼白、心悸失眠，桂圓紅棗茶是冬日經典飲品，補血又能幫助睡眠。周宗翰強調，冬天進補關鍵在於選對而不是多吃，跟著體質選擇適合的溫暖食物，才能真正補足陽氣。

