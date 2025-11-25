美三兄弟整理亡母遺物發現「超人第1期」漫畫 拍出2.8億天價

美國三名兄弟在清理已故母親位於舊金山的閣樓時，意外發現一本1939年出版的《超人第1期》（Superman No. 1）漫畫，本月在德州拍賣會上以912萬美元（約2.8億元新台幣）成交，成為史上最昂貴的漫畫書。這本漫畫在閣樓的紙箱中塵封數十年，與其他幾本罕見漫畫一同被母親和她的手足在二戰前夕收藏。

美國三兄弟整理亡母遺物發現「超人第1期」漫畫。（圖／美聯社）

據《美聯社》報導，這三名年齡介於50至60多歲的兄弟，去年在準備出售母親房產時決定仔細翻找遺物尋找傳家寶，才在層層脆弱報紙、灰塵和蜘蛛網下的紙箱中發現這批漫畫。傳承拍賣行（Heritage Auctions）漫畫副總裁朗·艾倫（Lon Allen）表示，該母親生前曾告訴孩子們她藏有珍貴的漫畫收藏，但他們從未見過實物。兄弟們發現漫畫後立即聯繫拍賣公司，艾倫隨即飛往舊金山檢視這本《超人第1期》，並邀請其他專家進行鑑定。

艾倫指出，這本漫畫就放在閣樓的箱子裡，很容易被丟棄或以千百種方式毀損，許多人為此感到興奮，因為它集合了收藏界所有可能想要的因素。這本由偵探漫畫公司（Detective Comics Inc.）於1939年發行的《超人第1期》，是目前已知存世的少數副本之一，且保存狀況極佳。艾倫表示，超人是第一個進入流行文化的超級英雄，這點提升了漫畫在收藏家心目中的價值，加上其不可思議的背景故事，更增添收藏意義。

漫畫評級公司CGC給予這本漫畫9.0分評級。（圖／美聯社）

此次拍賣打破了去年創下的世界紀錄，當時一本《動作漫畫第1期》（Action Comics No. 1）以600萬美元售出，該期漫畫首次在選集中向世界介紹超人這個角色。2022年時，另一本《超人第1期》則以530萬美元成交。專家透過漫畫內的小型內部廣告，確認這本漫畫來自首批印刷的50萬本《超人第1期》。艾倫估計，目前全球存世的副本不到500本。

這本漫畫並未受到任何特殊保護，但北加州涼爽的氣候幫助保存了它。根據總部位於達拉斯的傳承拍賣行聲明，漫畫擁有堅挺的書脊、鮮豔的色彩和清晰的邊角。漫畫評級公司CGC給予這本漫畫9.0分的評級（滿分10分），意味著它僅有極輕微的磨損和老化跡象。

拍賣行表示，這三名兄弟因涉及鉅額財富而不願透露身份，漫畫買家同樣選擇保持匿名。其中一名兄弟在拍賣行發布的聲明中表示，「這不僅僅是關於舊紙張和墨水的故事，這從來就不只是關於收藏品。這是對記憶、家庭，以及過去以意想不到的方式回到我們身邊的見證。」

