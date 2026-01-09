美三寶媽遭ICE當街射殺！川普指控「恐怖分子」開車撞人，影片打臉：死者只是要離開，車子根本沒碰到探員

明尼蘇達州一名37歲的美國公民芮妮・古德（Renee Good）7日在開車時遭聯邦移民執法局（ICE）幹員當街射殺身亡，引發大批憤怒民眾在聯邦機構外抗議。川普政府定調她是試圖開車衝撞輾壓執法人員的「恐怖分子」，但《德國之聲》分析現場影片指出，車輛完全沒有與ICE幹員發生碰撞。 這起案件也演變成聯邦與地方的政治角力，FBI與司法部已拒絕與州政府合作，完全接管調查權。隔日，奧勒岡州波特蘭也發生聯邦幹員涉入槍擊移民的事件。川普政府在民主黨執政城市強硬的移民執法行動，正引發一連串的暴力與對抗。

死者是誰？川普控她「輾執法人員」現場影片直接打臉

《路透》報導，根據旁觀者拍攝影片，兩名蒙面執法人員接近古德的 SUV，車子當時停在明尼阿波利斯市（Minneapolis）一條街道上。一名人員命令古德下車並抓住車門把手，車子短暫倒車，然後開始向前行駛並向右轉，顯然是試圖離開現場。另一名人員原本在拍攝現場，隨後走到車前，拔槍、向後跳開、開了三槍，最後幾槍似乎是在車頭保險桿越過他身體後，瞄準駕駛座車窗射擊的。

ICE幹員開槍後，周圍立刻陷入一片混亂，一名目擊女子對執法人員大喊：周圍立刻陷入一片混亂，一位目擊民眾說：「我可以檢查她的脈搏嗎？拜託，我是醫生！」卻遭執法人員拿槍指著喊：「不行！退後！」另一名目擊女子對執法人員大喊：「我怎麼冷靜？你殺了我他X的鄰居！」

川普 8 日在個人社群平台Truth Social發文，稱古德「開車輾過 ICE 官員，該官員似乎是出於自衛才開槍打死了她」。國土安全部長諾姆（Kristi Noem）也稱「槍擊是出於自衛」，並指控古德試圖開車撞幹員，是「國內恐怖主義」行為。副總統范斯（J.D. Vance） 8 日在白宮簡報會上加倍強調政府的說法，反覆稱古德的行為是「對執法人員的攻擊」，並表示開槍的幹員值得「一份感激之情」。

然而根據《德國之聲》針對現場影片的分析，指出死者駕駛的車輛並沒有與ICE幹員發生碰撞，且他事後仍可站立並行走，後來被送往醫院、於當天出院。明尼阿波利斯市長、民主黨籍的弗雷（Jacob Frey）看過現場影片後也憤怒表示，川普和諾姆的說法根本是「狗屁、垃圾」。

《華盛頓郵報》稱，古德並非 ICE 通常鎖定的無證移民，而是在科羅拉多州出生的美國公民，育有一名 15 歲的女兒和兩名 12 歲、6 歲的兒子，她於 2020 年從維吉尼亞州的老道明大學（Old Dominion University）獲得英語學位，並曾獲得該校的大學詩歌獎。除了交通罰單外，她沒有任何犯罪記錄，在社群媒體帳號中，她形容自己是「詩人、作家、妻子和母親」。

2026年1月8日，憤怒群眾走上街頭，抗議ICE執法人員槍殺一位美國公民古德（Renee Good），示威民眾遭執法人員噴灑辣椒水驅逐。（美聯社）

根據明尼蘇達州「反對警察暴行聯合社區」（Community United Against Police Brutality）主席、兼全國律師協會律師助理格羅斯（Michelle Gross）的說法，古德遭射殺時，正參與當地活動人士組織的眾多「社區巡邏」之一，旨在追蹤、觀察並拍攝 ICE 的活動。格羅斯說，當時執法人員曾命令古德離開，當人員接近她的車輛時，她正試圖調頭，其中一人在她「試圖離開」、駛離車輛時開槍。

格羅斯也駁斥了諾姆對「古德整天跟蹤並阻礙幹員工作」的指控。她說：「我們絕對沒有理由使用致命武力，人們只是在行使憲法增修條文第一條（保障宗教、集會與言論自由）賦予的權利拍攝警察。」

槍手是誰？曾被非法移民逃逸車輛「拖行100公尺」

這名開槍的 ICE 幹員是川普政府部署在明尼阿波利斯地區的 2,000 名聯邦人員之一，國土安全部稱此為「史上最大規模的 DHS 行動」。

雖然國土安全部長諾姆拒絕透露開槍幹員姓名，但她意有所指地提到該幹員曾在去年 6 月受傷。媒體比對法庭記錄發現，開槍者為喬納森・羅斯（Jonathan Ross）。副總統范斯表示，當時羅斯曾處理另一起案件：一名非法移民在明州布盧明頓（Bloomington）試圖開車逃避 ICE 幹員逮捕，羅斯的手臂卡在車窗，被車輛拖行近 100 公尺、受傷縫了 33 針。該名駕駛上個月也因襲擊聯邦官員被定罪。

《美聯社》稱，無法立即找到羅斯的電話號碼或地址，且 ICE 已沒有工會可以代表他發表評論。

南卡羅來納大學犯罪學和刑事司法教授傑阿爾珀特（Geoffrey Alpert）質疑，為何 ICE 人員要站在行駛的汽車前面。他表示，這名人員的站位是在「自行製造危險、讓自己處於能對嫌疑人使用武力的位置，而不是保護自己或他人的生命做出的反應。」

在賓州擁有 20 多年執法經驗的警察武力使用專家海伯格（Ashley Heiberger）表示，如果沒有詳細的分析，無法對事件得出確切的結論，但是他提醒，對非暴力犯罪使用武力必須適度。他說，幹員的大腦必須先感知到威脅已經解除，然後才能命令身體停止射擊，「但有時這兩件事情並非同時發生。」

2026年1月8日，一位明尼蘇達州美國公民古德遭ICE執法人員槍殺後，群眾走上街頭抗議，舉著「ICE是川普的蓋世太保」標語。（美聯社）

管轄權之爭？聯邦強勢介入，州政府被踢出調查

案件已演變成聯邦與地方的政治角力，《路透》稱 FBI 與司法部已拒絕與州政府合作，完全接管調查權。

明州刑事偵查局（BCA）8 日表示，他們最初已同意與 FBI 進行聯合調查，但聯邦機構隨後「反悔」，並單方面接管了調查控制權。BCA 局長埃文斯（Drew Evans）表示，這項決定意味著州調查局將無法再接觸現場證據、案件資料或訪談記錄：「因此，BCA 被迫不情願地退出調查。」

明州民主黨籍檢察長艾利森（Keith Ellison）告訴 CNN，FBI 的決定「令人深感不安」，並表示無論聯邦政府是否合作，州當局都可以進行調查。他補充說，他所看到的證據（包括一些尚未公開的證據）顯示，提出州級指控是有可能的。然而，國土安全部部長諾姆告訴記者，BCA 並非「被踢出」，而是沒有管轄權。副總統范斯 8 日也駁斥了聯邦官員可能面臨明州當局起訴的觀點。FBI 則拒絕對 BCA 的聲明發表評論。

明州民主黨籍州長華茲（Tim Walz）在記者會上表示，任何在沒有州政府參與下進行的聯邦調查，都很可能被視為「粉飾太平（whitewash）」。華茲表示：「我這麼說，是因為那些掌權者⋯⋯從總統到副總統，再到諾姆，都已經做出了評判，並且告訴了你們一些確定是虛假的事情。」

華茲和弗雷呼籲川普將聯邦幹員撤出該市，稱他們的存在正在街頭散播混亂。但《紐約時報》稱，在槍擊事件發生後，政府正從其他城市調派超過 100 名額外的海關及邊境保衛局（CBP）人員。

《路透》稱，明州的行動是川普全國打擊移民行動的一部分，也是為了回應一項針對明州索馬利亞社區部分非營利組織涉嫌詐欺的政治性調查。川普曾攻擊明州的索馬利亞人和索馬利亞裔美國人是「垃圾」。

2026年1月8日，人們悼念明尼蘇達州一名遭ICE執法人員射殺身亡的美國公民古德（Renee Good）。（美聯社）

抗議四起，波特蘭也傳槍響

這起槍擊事件讓整座城市陷入緊張，數千人走上街頭抗議。8 日上午，數百名示威者聚集在設有移民法庭的聯邦大樓前，向武裝和蒙面的聯邦官員高喊「可恥」和「謀殺」。他們舉著「 ICE 滾蛋」的標語，部分執法人員對抗議者使用了催淚瓦斯和胡椒彈。2020 年，抗議者也曾為了遭警員暴力執法致死的非裔美國人喬治・佛洛伊德（George Floyd）走上同一條街道。同時，紐約、芝加哥、西雅圖、洛杉磯和費城等其他城市也正在進行或計劃舉行抗議活動。

2026年1月8日，憤怒群眾走上街頭，抗議ICE執法人員槍殺一位美國公民古德（Renee Good），示威民眾遭執法人員噴灑辣椒水驅逐。（美聯社）

州長華茲已讓州內國民兵進入警戒狀態，並令明尼阿波利斯市的公立學校 8 日、9 日關閉，作為預防措施。由於停課，17 歲的弗萊韋林（Addie Flewelling）參加了 8 日的抗議活動，譴責槍擊事件並表達反對移民鎮壓，包括本週稍早發生在她高中的突襲行動。她說：「學生被趕出受教育的地方，這不對。我很害怕去學校。」

在明尼蘇達案發酵之際，奧勒岡州波特蘭 8 日下午也發生聯邦幹員涉入的槍擊事件，造成兩人受傷，傷者狀況尚不明朗。國土安全部稱，車上的乘客是一名「與跨國販毒組織阿拉瓜火車（Tren de Aragua）有關聯的委內瑞拉非法移民」，且最近涉及一起在波特蘭發生的槍擊案。美國邊境巡邏隊在書面聲明中表示，當幹員向車內人員表明身份時，司機試圖開車撞他們。目前尚無獨立機構立即證實這些事件，也未發現車內人員與任何犯罪組織有關。《美聯社》指出，波特蘭與川普政府關係長期緊張，川普最近試圖在該市部署國民兵但未果。

