美上訴法院允許佛州執行「中國人購屋禁令」 非營利組織：涉國籍與族裔歧視

位於亞特蘭大（Atlanta）的美國聯邦第十一巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit）4日作出裁決，允許佛州（Florida）執行1項限制中國公民購買房地產與土地的法律，駁回該法違反聯邦法律及歧視亞裔的指控。

據《CNBC》報導，該裁決以2比1通過後，恐鼓勵其他州重新採用類似的《外國人土地法》（alien land laws）。據悉，這類法律在上世紀初曾普遍存在，但後來因涉嫌種族歧視而逐漸被廢止。根據統計，目前全美已有超過30個州提出或通過限制外國人購地的相關法案。

該案由美國大型非營利組織「美國公民自由聯盟」（American Civil Liberties Union，ACLU）代表4名中國公民提起訴訟，主張佛州於2023年通過的這項法律違憲，並對亞裔社群造成歧視性影響。然而，上訴法院認為，這4人已在佛州居住多年，並非法律所指「定居於中國」（domiciled in China）的人，因此不具備提告的法律資格（legal standing）。

法院同時駁回了另項主張，即該法要求中國公民向州政府登記其名下房產，涉嫌與聯邦管理外資投資的法規相衝突。法官亦否定該法出於種族偏見的指控，認為立法動機主要來自「國家安全、個人安全、土地安全與糧食安全」等考量。

主筆法官勒克（Robert Luck）在判決書中指出：「國家安全與糧食安全的顧慮，是推動該法通過的主要動因。」對此，佛州共和黨籍檢察總長烏斯邁爾（James Uthmeier）辦公室並未立即對裁決發表回應。

美國公民自由聯盟律師戈斯基（Ashley Gorski）則在聲明中表示：「雖然今天的裁決令人失望，但我們將繼續對抗這類明顯針對移民的法律，這些法律依據個人的國籍與族裔進行歧視。」

事實上，去年另1組第十一巡迴法院法官小組曾暫時禁止佛州執行這項法律，等待上訴結果。如今該禁令因本次裁決而解除。

根據該法，凡是「定居於中國」且非美國公民或永久居民（綠卡持有人）者，均不得在佛州購買房地產或土地。不過，持有非旅遊簽證（non-tourist visa）或獲得庇護（asylum）的中國公民，仍可購買1處面積不超過2英畝、距離任何軍事設施至少5英里（約8公里）的住宅用地。

該法案由共和黨籍州長德桑提斯（Ron DeSantis）於2023年簽署成法。他當時強調，此舉是為了「保護美國人免受中國共產黨（Chinese Communist Party）影響。」

在本次裁決中，投下贊成票的2位法官：勒克與拉戈亞（Barbara Lagoa），皆為美國總統川普（Donald Trump）任命，並曾在德桑提斯任內於佛州最高法院任職。

持反對意見的法官威爾森（Charles Wilson）則認為，外國投資的監管「本質上屬於聯邦職權範疇」，因此佛州的法律應被聯邦法所取代。威爾森為前民主黨總統柯林頓（Bill Clinton）所任命。

學者指出，佛州此案重新喚起美國早期《外國人土地法》的歷史記憶。20世紀初，許多州曾以「國家安全」為名，禁止亞洲移民購地，直到1950年代之後才陸續廢止。如今在中美關係緊張與國安意識高漲的背景下，類似政策再度浮現，引發是否重演種族化立法的爭議。

