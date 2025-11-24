美上訴法院聽審美聯社控川普政府案 涉新聞自由爭議

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the District of Columbia Circuit)今天(24日)將就美聯社(AP)與川普政府之間的採訪權爭議舉行口頭辯論，案件關係到白宮是否因媒體用語問題報復新聞機構，被視為重大新聞自由訴訟。

此案源於川普政府不滿美聯社拒絕使用他偏好的「美國灣」(Gulf of America)稱呼墨西哥灣，並以此限制美聯社記者進入橢圓形辦公室與其他白宮採訪區域。美聯社堅稱依編採準則仍會以傳統地理名稱稱呼該海域。

今年4月，由川普任命的法官麥費登(Trevor McFadden)裁定，白宮沒有權利禁止媒體報導他們的「觀點」，要求白宮立即恢復美聯社的採訪權。

但上訴法院在6月暫緩執行下級法院允許美聯社記者採訪的命令，維持白宮的限制措施，讓美聯社大受挫折。

川普今年2月簽署行政命令，要求內政部將墨西哥灣更名為「美國灣」。白宮指美聯社拒絕採用新名稱是「製造分歧」並散布「錯誤資訊」。

美聯社在2月向3名川普高級幕僚提起訴訟，指控白宮藉限制採訪迫使媒體採用政府偏好的用語，違反美國憲法保障的言論自由與正當法律程序。

川普政府律師則辯稱，進入非公開採訪區域是白宮所謂的特殊通行待遇，而非美聯社的權利。

此外，川普政府4月也將美聯社與路透等通訊社移出白宮常駐採訪團隊，只允許這些媒體偶爾參與採訪。(編輯：楊翎)