美上訴法院：加州禁止公開持槍違憲

美國一處上訴法院2日裁定，加州在大部分地區禁止公開攜帶槍枝的法令違憲。

位於加州舊金山的美國聯邦第九巡迴上訴法院(9th U.S. Circuit Court of Appeals)一個合議小組，在一起有關加州禁止在人口超過20萬的郡公然帶槍的案件中，以2比1裁定支持一名擁槍者，認定這項規定侵犯了美國憲法第二修正案保障的持有與攜帶武器權利。

由民主黨治理的加州擁有美國最嚴格的槍枝管制法律之一，在加州約有95%人口住在超過20萬人的郡。

由共和黨籍美國總統川普(Donald Trump)任命的巡迴法官范戴克(Lawrence VanDyke)表示，根據美國最高法院2022年具有里程碑意義的槍枝權利裁決，加州的這項法律站不住腳。

由保守派佔優勢的美國最高法院，在2022年以6比3在「紐約州步槍和手槍協會訴布魯恩案」(New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen)中裁定，現代槍枝管制措施必須「跟美國歷史上的槍枝管制傳統保持一致」，確立了限制槍枝的新法律標準。

范戴克2日發表的意見獲得另一位川普任命法官的支持。范戴克表示，全美有超過30個州普遍准許公開持槍，加州本身直到2012年為止也准許公民公開佩槍自衛，不需承擔任何處罰。

范戴克表示，歷史紀錄清楚表明，公開持槍是美國歷史和傳統的一部分。

根據這項加州州長紐松(Gavin Newsom)在2023年簽署、並在2024年生效的法律，不論是否持有攜帶隱蔽式武器的許可，人們不得在醫院、遊樂場、體育場、動物園和禮拜儀式場地等26類的「敏感場所」持槍。