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美下令外國人禁用，Anthropic突關閉兩款最新AI模型。圖為Anthropic執行長阿莫戴。美聯社資料照片



美國生成式人工智慧大廠Anthropic週五（6/12）證實，川普政府已下令，禁止外國政府、企業與個人使用該公司最先進的Fable 5與Mythos 5模型。 該公司為遵守新規，已禁止所有用戶存取上述模型。

《華爾街日報》引述一名政府官員透露，美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）週五致函Anthropic執行長阿莫戴（Dario Amodei），通知該公司的Fable 5與Mythos 5模型即日起受出口管制，意即禁止美國境外用戶及境內外籍人士使用。

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Anthropic隨後發表聲明證實此事，並表示因限制範圍極廣，該公司決定立即對所有用戶關閉這兩款新模型的存取權限，但其他工具不受影響。

Anthropic表示，商務部未提供有關國家安全顧慮的具體細節，但該公司認為，政府相信他們已掌握可繞過或「越獄使用」Fable 5的方法。Anthropic認為其中存在「誤會」，正努力試圖恢復這兩款模型的存取權限。

這是美國政府迄今最強力介入AI產業的事件之一。Anthropic與競爭對手OpenAI都已申請首次公開上市（IPO），正競相向用戶推出新工具，任何障礙都可能導致數十億美元的損失。

Anthropic四月發布強大的Mythos模型。它不僅可發現電腦系統的陳年漏洞，還會自主發動攻擊，當時僅供少數大型科技公司建構網路防禦措施，但隨後已部署於部分美國聯邦機構，近幾週來也開放多個外國政府與企業使用，用於找出軟體漏洞並加以修補。

本週二（6/9），Anthropic公開發表「 Fable 5」，是移除網攻能力、加強安全措施的新型「Mythos級」模型。

不過Anthropic向來著重AI的安全使用。阿莫戴週三才發表長文，主張應強制AI模型上市前應接受第三方測試，若證實會帶來特定風險，政府應有權阻止AI開發商啟用這些模型。 他寫道，若有AI模型被認定「構成不可接受的風險」，「政府應有權阻止或遏制其部署」。

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