美下最後通牒？國防部：美提3項軍售效期至3/15

1.25兆軍購特別條例持續卡在立法院程序委員會，尚未審查，國防部表示，美國政府已經針對3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期到3月15日，言下之意，如果沒有在時限內簽署，恐導致全案取消。

美軍M109A7自走砲，開火射擊威力驚人，也成為我軍對美軍購，特別預算採購武器之一，不過全案遲遲未審，國防部6號表示，美國政府已就M109A7自走砲，拖式飛彈標槍飛彈等三項軍售案，向我方提供發價書，效期到3月15日。

立委王鴻薇：「如果說有些時間的壓力的話，那我們等新會期，大家開議之後，大家可以做一個商量，有需要的話，那我們加速來做審查。」

立委吳思瑤：「原本可以從從容容，充分監督的軍購內容，恐怕到最後會變成連滾帶爬，而且是非常地慌亂。」

面對當前藍綠白對立加劇，熟悉軍購流程人士分析，發價書期限展延不困難，國防部舉動感覺就像是拿日期做文章，藉此施壓情勒在野，這種限時拍賣，明天沒有的招式，是否符合現實被打上大大問號。

淡江戰略所副教授林穎佑：「在過去的話，不會出現這種，相對來說美國會，比較催促的狀況，因為它是一個定期審查，但是到後來在蔡總統的時代，我們開始變成可以進行一個隨到隨審的狀況。」

同時間美國通過，14億美元挺台法案，但國會研究處發布報告，提到台灣執政黨與，立院在野對於國防預算等，政策方面存在分歧，已引發外界對台灣是否，具備充分為自身防衛，提供資金能力存有疑慮。

淡江戰略所副教授林穎佑：「軍售的一個延宕的確是會造成我們，建軍的一些問題，如果說因為一些因素，沒有辦法如期去取得的話，那我們會不會反而在海馬士跟M1戰車中間，我們中間就會少了一個加入訓練的一個流程。」

看來軍購特別預算，若想想順利過關，與其訴諸情緒動員，不如多點溝通協調。

