美下調南韓對等關稅至15% 專家：台灣傳產競爭面臨壓力

國際經貿變局再起，美國商務部長盧特尼克在當地時間1日證實，因為南韓已經在國會提出法案準備實現對美國的投資承諾，美國將依協議將關稅下調到15%，包含汽車、航空零件等主要進口品項，並回溯到11月1日，讓競爭國家產業再增添壓力。

中經院第2研究所副研究員戴志言分析，「現在如果在韓國生產的這些工具機，它拿到是15個百分比，如果在匯率上面又有一些作為的話，其實你就會看到韓國產品在美國市場的報價會非常有競爭力。」

學者分析，台灣、韓國產業結構相似，目前電子產業需等待232條款相關調查結果、不受影響。不過包含石化、工具機、橡塑膠等傳產可能影響大，而台灣若同樣爭取15%稅率，則需要關注背後投資金額。

經濟部國貿署貿易發展組長楊佳憲說明，「韌性特別條例是460億，那在我們貿易署是有100億的拓銷經費，參展的補助我們也大幅提高，大幅提高到2年，我們有提高到 55億的參展補助。」

包含個別廠商國外參展補助金額4到6萬提高到12到16萬，公協會國外參展則是補助9到16萬，提升到最高25萬，另外也鼓勵廠商集結一起設立台灣館。而針對企業爭取海外訂單，也補助布建海外通路還有買主直達。

經濟部國貿署長劉威廉指出，「新的措施是買主直達，業者可以直接邀請買主來台灣，我們幫忙負擔他的機票費住宿費。」

而針對出口較為疲弱的傳統產業，國貿署也強調將會成為重點溝通對象，未來也將利用AI優勢協助產業升級轉型，找到更多出路。

