美下通牒3軍售有效期至3月中 黃國昌：都在民眾黨的軍購特別條例

[Newtalk新聞] 國防部昨表示，美政府針對3項軍售案正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。對此，民眾黨主席黃國昌今（7）日表示，這些品項都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。

國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。

黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，美方發價書的品項就是去年12月18日公告的品項，而這些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。他說，有具體的品項，哪些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持。

黃國昌指出，至於相關時程的處理，他相信接下來不管是行政部門或者是立法院，應該會做最好的安排。

媒體詢問，傳出國民黨也要提出自己的版本，是否覺得有互別苗頭的感覺？黃國昌則說，他還沒有看到國民黨的版本，不過作為一個主要的政黨，國民黨提自己的版本，這也是非常正常而且非常合理的事情。

根據國防部之前提供給立法院資料，這三項軍購案及美國揭露的軍購金額分別是：M109A7自走砲60門，精準彈藥4,080發，彈藥車60輛、救濟車13輛、榴彈及附屬裝備（40.3億美元）。標槍反裝甲飛彈70套 1,050枚(3.75 億美元)、拖式 2B反裝甲飛彈24套1,545 枚(3.53億美元)。

