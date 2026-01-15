美下週暫停75國移民簽證 泰、俄、伊朗等國受影響

攸關川普關稅授權的法律爭議持續膠著。美國最高法院在週三（14日）發布最新一批裁決，但清單中卻不見各界最關切的關稅爭議案。

法律專家分析，最高法院遲遲未對行政部門加徵關稅的法律權限做出最終裁定，代表白宮目前對各國加徵25%、甚至更高關稅的計畫，在憲法層面上仍面臨挑戰。

目前保守派與自由派大法官看法似乎仍有分歧，判決若持續延宕，雖然有利於白宮維持現狀，卻讓法律界對於行政權力的過度擴張感到憂心。

法律爭議的延宕，直接反映在商業界的焦慮。全美各大碼頭，大批來自中國、印度與歐盟的貨櫃，正因高額關稅面臨成本暴增的壓力；許多業者原本寄望最高法院能判決關稅違法，以爭取鉅額的退稅空間。

但在裁決沒出爐的情況下，賣場內的民生物資價格已經蠢蠢欲動。專家警告，如果最高法院遲遲不做出定奪，不確定的關稅成本將會持續轉嫁給消費者，尤其農曆新年補貨潮將至，全球供應鏈恐將面臨更劇烈的通膨震盪。

至於美國外交傳出重大變革，國務院週三表示，川普政府將於1月21日開始，無限期暫停辦理75個國家的移民簽證；受影響的名單包括俄羅斯、伊朗、阿富汗，甚至連巴西、奈及利亞與泰國也榜上有名。

國務院發言人指出，這項措施是為了重新評估審核程序，確保未來的移民不會濫用美國的社會福利制度，成為所謂的「公共負擔」。有律師指出，這項史無前例的凍結令，實際上等同於對近半數國家關閉合法的移民大門。

