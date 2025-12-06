美不再建議新生兒打B肝疫苗 醫揭台美差異
[NOWnews今日新聞] 對於美國決議B肝疫苗不再建議新生兒全面接種，而是改由分眾個別考量的政策，疾管署今（6）日說明，經過諮詢我國ACIP專家，決定不跟進，也將維持我國作法。專家認為，對於美國的策略是另一件事，但台灣本身不跟進是因地制宜，根據我國的流行病學堅持現行作法是最好的。
美國管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）今年12月5日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，改為「分眾個別考量」。疾管署副署長林明誠表示，經過諮詢我國ACIP專家，決定不跟進、仍維持我國現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策，原因是，於國內非疫苗接種世代B型肝炎盛行率仍高、整體B型肝炎造成疾病負擔仍重，與美國全然不同。
台大醫院小兒科主治醫師李秉穎指出，B肝在台灣有一半以上是垂直感染，寶寶在出生過程可能因接觸到母親的體液，進而感染變成帶原者，因此才會建議出生就施打，及時產生保護力。
台灣B肝帶原率仍高於其他地方 專家：現行作法是最好的
李秉穎說，台灣的B肝帶原率仍高於其他地方、包括美國；且從1984年起至今，施打狀況看起來很好，保護效果可達到9成以上。醫師表示，也因為B肝本身可能藉由其他途徑感染，若只是讓民眾自行決定是否要施打，是有風險的。
李秉穎舉例，像是共用刮鬍刀、牙刷等，就是水平傳染的機率。他提到，B肝屬於國病，台灣採取因地制宜的作法，根據我們的流行病學這麼做是最好的，至於美國是否會有人反對或作法有無道理則是另一回事。
林明誠說，美ACIP也建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第一劑」。但針對以上修改，疾管署已諮詢ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持我國現行新生兒出生時全面接種B型肝炎疫苗接種政策。
林明誠說明，我國過去B型肝炎盛行率偏高，主因母子垂直感染，因此政府自1986年7月起全面對所有新生兒公費接種B型肝炎疫苗，並於1992年11月起全面依「出生0、1、6個月」時程提供嬰幼兒接種3劑B型肝炎疫苗。
疾管署提到，自2011年5月起，B型肝炎疫苗第1劑(出生劑)接種時程訂為於出生24小時內儘速接種。目前2025年(2024出生世代)B型肝炎疫苗第1劑接種率為93.1%、第2劑為98.9%、第3劑為97.7%，持續維持高接種涵蓋率並高於國際水準，使得我國6歲以下兒童B型肝炎帶原率已由政策實施前之10.5%下降至0.8%以下。
