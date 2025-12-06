美不建議新生兒施打B肝疫苗 川普：向先進國家看齊

美國疾病管制暨預防中心（CDC）將依照疫苗顧問委員會建議更改疫苗指南。路透社



美國衛生部的疫苗顧問委員會週五（12/5）改變美國30多年來的疫苗政策，不再建議新生兒全面性施打B肝疫苗。美國總統川普對此表示歡迎，還簽署一份備忘錄，指示疫苗政策應向「先進國家」看齊。

對美國疫苗政策多所質疑的美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr）今年6月撤換疫苗顧問委員會17名獨立委員，全換上和他理念相同的人士。該委員會週五宣布最新疫苗建議要點，僅建議母親是B肝帶原者的新生兒施打3劑疫苗，且第一劑不應在出生兩個月內施打。

廣告 廣告

至於B肝檢測為陰性的產婦，則可與醫師討論是否讓新生兒施打疫苗。這項建議推翻了美國自1991年以來，建議所有新生兒全面性施打B肝疫苗的衛生政策。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）將依照該委員會建議更改疫苗指南。

美國小兒科學會（American Academy of Pediatrics）、美國醫學會（American Medical Association）等公衛組織則是譴責這項改變，認為將讓美國減少B肝感染的長年努力化為烏有。

德州大學醫學部兒童醫學教授魯普（Richard Rupp）說：「這款疫苗非常安全，且長期以來對公眾安全有著非常正面的影響。撤回這項保護所有兒童的疫苗倡議，勢必會引發全國性B肝病例增加。」

B肝病毒主要是透過血液、精液或其他體液傳播。在美國全面為新生兒施打B肝疫苗後，感染病例大幅下降9成。

川普週五則是對此委員會的建議表示歡迎。他還簽署一份備忘錄，指示衛生部和CDC在兒童疫苗施打政策上，和「其他同等、已開發國家的科學證據與最佳做法保持一致」。

根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC），大多歐洲國家並未全面性建議新生兒一出生便施打B肝疫苗，但建議出生2至3個月時施打一劑。丹麥、芬蘭、匈牙利和冰島僅建議部分新生兒施打B肝疫苗。

但CDC疾病專家蘭格（Adam Langer）指出，美國無法和人口僅600萬的丹麥相比。丹麥擁有全民醫保且病毒篩檢更全面。

更多太報報導

「反對」改變現狀變成「不支持」 分析:美戰略文件概括兩大立場

《紐時》看川普國安戰略：台灣被簡化為半導體利益

川普2.0國安戰略報告這個用詞改變了！專家：點出台灣戰略重要 但台海政策漂移