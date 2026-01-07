美不排斥動武奪格陵蘭？ 盧比歐國會滅火：傾向「購買」非侵略

川普對丹麥領土格陵蘭野心勃勃。（路透社）

繼美軍日前閃擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普再次將目光投向北極圈戰略要地「格陵蘭」。白宮昨（6日）發表強硬聲明，將取得格陵蘭列為美國「國安優先事項」，且為了達成此目標，美方正討論「一系列選項」，其中包含動用美軍。此舉引發歐洲盟友集體跳腳，國務卿盧比歐則隨即在國會閉門簡報中滅火，強調總統目前的初衷是「購買」這座島嶼。

白宮聲明指出，為了威懾俄羅斯與中國在北極地區的擴張，取得格陵蘭具有不可取代的戰略意義，「總統及其團隊正討論多種達成外交目標的方案，而動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項。」川普也已指示幕僚，更新這份從2019年就開始構思的「取得格陵蘭計畫」。

美國此番強硬表態令北約（NATO）盟友極度不安，英國、法國、德國等歐洲主要強權及加拿大已發表聯合聲明，力挺丹麥。聲明強調，格陵蘭屬於其人民，主權不容侵犯，呼籲美方遵守《聯合國憲章》。

面對參議院少數黨領袖舒默等人的強烈質疑，國務卿盧比歐在6日的閉門簡報中試圖淡化軍事侵略的可能性，盧比歐透露，白宮目前的強硬措辭是一種施壓手段，旨在迫使丹麥走向談判桌，而非立即發動戰爭。盧比歐向國會表示，川普的本能是「做交易（Dealmaking）」，目前傾向以「收購」或達成「自由聯合協定（COFA）」的方式將格陵蘭納入美國勢力範圍，雖然格陵蘭擁有極高價值的高科技與軍事礦產，但盧比歐強調，外交與談判仍是目前的第一順位。

格陵蘭因蘊藏大量未開發的關鍵礦產，對於美國的科技領先地位至關重要。然而，美國兩黨立委仍有反對聲音，聯名提醒川普政府，丹麥是忠實的北約盟友，當丹麥與格陵蘭明確表達「不賣」時，美國應遵守條約義務並尊重領土完整。





