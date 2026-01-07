美不排斥動武奪格陵蘭？ 盧比歐國會滅火：傾向「購買」非侵略
繼美軍日前閃擊委內瑞拉逮捕馬杜洛後，美國總統川普再次將目光投向北極圈戰略要地「格陵蘭」。白宮昨（6日）發表強硬聲明，將取得格陵蘭列為美國「國安優先事項」，且為了達成此目標，美方正討論「一系列選項」，其中包含動用美軍。此舉引發歐洲盟友集體跳腳，國務卿盧比歐則隨即在國會閉門簡報中滅火，強調總統目前的初衷是「購買」這座島嶼。
白宮聲明指出，為了威懾俄羅斯與中國在北極地區的擴張，取得格陵蘭具有不可取代的戰略意義，「總統及其團隊正討論多種達成外交目標的方案，而動用美軍始終是三軍統帥可運用的選項。」川普也已指示幕僚，更新這份從2019年就開始構思的「取得格陵蘭計畫」。
美國此番強硬表態令北約（NATO）盟友極度不安，英國、法國、德國等歐洲主要強權及加拿大已發表聯合聲明，力挺丹麥。聲明強調，格陵蘭屬於其人民，主權不容侵犯，呼籲美方遵守《聯合國憲章》。
面對參議院少數黨領袖舒默等人的強烈質疑，國務卿盧比歐在6日的閉門簡報中試圖淡化軍事侵略的可能性，盧比歐透露，白宮目前的強硬措辭是一種施壓手段，旨在迫使丹麥走向談判桌，而非立即發動戰爭。盧比歐向國會表示，川普的本能是「做交易（Dealmaking）」，目前傾向以「收購」或達成「自由聯合協定（COFA）」的方式將格陵蘭納入美國勢力範圍，雖然格陵蘭擁有極高價值的高科技與軍事礦產，但盧比歐強調，外交與談判仍是目前的第一順位。
格陵蘭因蘊藏大量未開發的關鍵礦產，對於美國的科技領先地位至關重要。然而，美國兩黨立委仍有反對聲音，聯名提醒川普政府，丹麥是忠實的北約盟友，當丹麥與格陵蘭明確表達「不賣」時，美國應遵守條約義務並尊重領土完整。
委內瑞拉抓內鬼! 馬杜洛早留一手 被逮前就簽多項「密令」 軍方動起來了….

委內瑞拉政府在當地時間 5 日正式頒佈一項法令，要求國家、州和市各級員警機關立即在全國範圍內搜索並抓捕所有涉及煽動或支持美國武裝襲擊的人員，並將其移交司法系統進行審判。 法令還規定多項緊急防禦措施，如對公共服務基礎設施、石油工業及其他國家基礎工業實施軍事化管理；加強陸、海、空邊境的巡邏和安全保障；在全國各州市部署「綜合防禦指揮部」等。 法令指出，鑒於美國軍事力量對委內瑞拉領土和人民實施武裝襲擊，嚴重侵犯委內瑞拉領土完整、主權和獨立，宣佈在全國範圍內實施國家緊急狀態。 川普上週六曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 根據最新消息，在委內瑞拉代理總統羅德里格斯宣誓就任時，委國軍方也同時佔領街頭並傳出疑似槍響，疑似與馬杜洛的「密令」有關，不過，委方消息人士稱，那是警方在發射無人機，狀況在「可控範圍」。美媒《紐約時報》( NYT ) 爆料，早在馬杜洛被捕前數周，川普政府就認定羅德里格斯是美方「可以接受」的繼任總統人選。
