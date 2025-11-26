美不盲從！聖宜醫美以專業評估打造精準自然美

人人都在自然地變美的時代來了！隨著醫美產業蓬勃發展，今年「愛美獎」首次匯集全台多項醫美療程與指標診所，由專家與民眾共同票選。聖宜診所自眾多競爭者中脫穎而出，奪下「年度醫美診所大賞」殊榮，翁書賢院長更榮登全台十大人氣醫師。

在蓬勃的醫美風潮下，美容醫學已不再是熟齡族抗老專利，現代愛美的年輕世代除了持續投入健身與保養，更將非侵入式醫美，如電波、音波、填充、雷射、身形雕塑視為日常維養的一部分，這都反映出民眾對醫美療程的接受度與理解度正大幅提升。然而，療程選擇越來越多元，也更需要回到最根本的思考：為什麼要治療以及根本需求是為何？！聖宜診所提醒，每個人的肌膚狀態、需求與期望不同，唯有透過專業醫師的評估，才能找到真正適合自己的療程，讓美的升級更精準、更安心。

療程變多，選擇更需要依個別狀況判斷

聖宜診所翁書賢院長表示，藉由首屆評選觀察，音波、電波都是抗老、輪廓維持的重點項目；玻尿酸、膠原蛋白增生劑皆為臉部線條調整的首選；身材雕塑的療程選擇與討論熱度也比過往高。療程的多元性反映市場的成熟，但選擇變多的另一面多半也伴隨著隱憂。沈若蘭院長補充，部分消費者容易以「品牌知名度」作為唯一選擇依據，但治療仍建議回歸個人、依據每個人的狀態進行調整。有些族群因疼痛耐受度較低，我們就會建議選擇速度較快、舒適度較高的音波；若臉頰凹陷或支撐力不足，單做表層的玻尿酸填充較難呈現理想效果，則會建議以膠原蛋白增生劑建立深層結構。陳諭正院長說明，療程的類型與品牌愈來愈多，看似選擇變多，但實際上更需要醫師依照問題的層次、深度與需求判斷，不同療程並不是互相競爭，而是彼此分工，才能讓治療精準而自然。

聖宜診所：讓療程成為工具，讓評估成為核心

療程先進的發展趨勢下，聖宜診所已從單項治療走向更全面的臨床整合，診所具備手術、微整形與膚質管理等面向，從眾多療程與儀器中挑選最能符合大眾需求與其他的項目，更透過專業醫師依據每個人不同的膚況、線條與深層支撐等不同需求做出合適的判斷。療程只是工具，影響呈現的關鍵在於專業評估、層次 判斷與治療項目的選擇與排序，而非品牌本身。未來診所會持續強化手術與非手術的協作流程，協助民眾在眾多選擇中找到真正符合需求的改善方式。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為美不盲從！聖宜醫美以專業評估打造精準自然美