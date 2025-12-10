美世台灣2025年人力資源大會 Work Better強化技能 啟發體驗 成就更好的職場環境
美世台灣日前舉辦《美世台灣 2025 年人力資源大會》，邀集亞洲與台灣產學界專家、企業領導者與各產業人力資源主管，共同剖析全球人才趨勢與企業面臨的轉型挑戰。今年以「Work: Better 強化技能 • 啟發體驗 • 成就更好的職場環境」為核心主題，聚焦 AI 時代的人機協作、技能驅動的組織設計、全球化人才管理，以及薪酬福利新趨勢。
AI 驅動新時代：技能為核心的敏捷組織轉型
在 AI 技術快速普及與使用成本下降的時代，企業正迎來前所未有的變革。美世亞洲人才業務總經理 Lewis Garrad 指出，AI 不僅大幅提升生產力，更深刻重塑了工作的本質與領導力的定義。領導者需要打造以技能為驅動的組織，才能加速推動組織變革、創造更靈活的人才策略，以應對快速變動的工作環境。美世新加坡人才業務總經理陳志光也強調，組織要開始思考將每位員工、每個專案對應到具體可衡量的技能，以有效管理組織的技能組合，並協助員工打造更好的職業成長路徑。
根據美世 2025 年全球人才趨勢脈動調查，亞洲地區已有35%的受訪企業開始透過技能發展推動組織轉型，朝向技能驅動型組織邁進。當組織將重點放在技能而非傳統學歷或職涯途徑時，不僅能創造更包容且多元的人才環境，也能激發員工潛能，提升整體組織的彈性與創新力。
人機協作與科學化評鑑：提升預測未來人才決策精準度
人工生成智慧（GenAI）席捲全球，企業對「更精準的用人決策」需求大幅提升。如何運用AI與大數據分析，結合多元且科學化的人才評鑑工具與洞察，靈活應對業務成長所需的技能，是當前企業重要的人才發展議題。
美世台灣人才業務資深協理陳琬瑜認為，敏捷的人才管理始於對技能的掌握，美世的調查顯示組織普遍缺乏對未來技能缺口洞察，影響主管快速應對商業環境變化。為此，企業在人才發展過程中，必須導入一套科學化且可預測企業未來所需技能的人才評鑑機制，透過結合AI分析與多元評鑑工具，有效協助用人主管在前端精準識別並預測未來表現。這不僅提升了人才與職位的匹配度，也有助提升組織的整體績效。
打造敏捷薪酬體系：三大策略與數據驅動的未來獎酬設計
薪酬與獎勵管理正經歷結構性變革。根據美世 2025 年全球人才趨勢脈動調查，僅 58%的員工認為其薪酬福利符合需求，且約三分之一的員工對雇主在財務與退休規劃上的支持缺乏信任，顯示企業在薪酬設計與管理上仍有顯著改進空間。過去薪酬部門多被視為成本中心，然而，隨著全球化與數位化浪潮推動，薪酬激勵正逐步轉型為提升組織競爭力的關鍵槓桿。
針對此一趨勢，美世台灣人才業務副總經理林倩如提出三大策略：首先，透過數位化工具簡化薪酬流程，提升人資運營效率與決策品質；其次，將人才與薪酬決策和業務成果緊密結合，精準投放資源與驅動組織績效；最後，透過跨部門協作，串聯和整合各部門的數據與專業，實現人資決策創造組織成果的指數級成功。這些策略有助企業在快速變動的環境中，打造更具敏捷性與競爭力的薪酬激勵體系。
此外，數據驅動的決策成為推動薪酬轉型的核心。結合 AI 與大數據的人才洞察平台，例如美世TAAP+人才全方位資料庫平台，能協助企業快速和即時掌握全球薪資福利市場動態，以提升人才決策的效率，並使人資團隊從傳統行政支援模式轉向以數據做決策的策略性夥伴，進而強化人才競爭力和提升組織績效。
攜手科技與人才，打造更好的職場未來
隨著企業加速全球化布局，跨國人才管理成為提升競爭力的關鍵。美世台灣人才業務總經理劉靜穎指出，合規管理、多元文化融合與員工敬業度提升，是企業打造國際競爭力不可或缺的能力。而 AI 技術正快速融入企業營運核心，從提升人力資源效率到強化決策品質，都帶來顯著的效益。
面對 AI 與全球化帶來的雙重衝擊，企業必須重新審視人才策略，打造數位優先文化，從技能驅動的組織設計到數據驅動的薪酬管理，打造敏捷且具韌性的組織架構。在新的競爭環境中，人力資源管理不再只是成本項目，而是企業策略與成長的核心引擎。唯有科技與人才策略雙重驅動，企業才能真正激發員工潛能，快速適應變動市場，實現「Work: Better」願景，攜手共創更強韌、包容且永續競爭力的未來職場。
掌握最新人才薪酬福利趨勢，歡迎造訪美世台灣官方網站https://www.mercer.com/zh-tw/
