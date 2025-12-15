美中人形機器人對決！特斯拉Optimus遞水摔 中國「眾擎 T800」踹飛老闆

國際中心／程正邦報導

中國人型機器人「眾擎T800」以完美表現輾壓特斯拉Optimus。(圖/翻攝南華早報)

價值 15 兆巨頭對決新創黑馬，中國 T800 性能「完勝」 Optimus

在美中科技競爭白熱化的當下，人形機器人領域正上演一場戲劇性的對決。一邊是市值高達 5,000 億美元（約合新台幣 15 兆元）的科技巨頭特斯拉（Tesla），以及其備受矚目的產品 Optimus；另一邊，則是中國一家成立於 2023 年、啟動資金僅約數百萬元人民幣的新創公司「眾擎機器人」（EngineAI Robotics）。然而，不到兩年的時間，這家名不見經傳的公司，已憑藉其驚人的性能表現，讓馬斯克（Elon Musk）的 Optimus 相形見拙。

廣告 廣告

據《南華早報》報導，眾擎機器人在執行長趙同陽的帶領下，推出的旗艦人形機器人「T800」（致敬《魔鬼終結者》）展示了令人難以置信的成熟度。這款機器人不僅擁有 450 牛頓米的峰值扭矩，踢擊力道堪比一輛小型汽車，更能完成李小龍式的迴旋踢等高難度武術動作。在一次測試中，T800 甚至率先「對老闆本人飛踢」，直接將其踹倒，成為中國人形機器人技術在運動控制與動力學上重大突破的象徵。

中國人型機器人「眾擎T800」秀出李小龍招牌迴旋踢的動作，踹飛老闆。(圖/翻攝南華早報)

特斯拉尷尬時刻：遞水摔倒，被質疑仍仰賴「遠端操控」

與中國競爭者的高難度武術展示形成鮮明對比的是，特斯拉 Optimus 近期的公開表現卻頻頻遭遇尷尬。

在 12 月 8 日於邁阿密舉行的「Autonomy Visualised」展示活動中，Optimus 在執行最基本的遞水給觀眾的動作時，竟然突然雙手舉高、失去平衡並向後跌倒。由於其動作酷似人類操作員卸下 VR 頭盔的反應，外界立即引發強烈質疑，認為 Optimus 在執行通用型任務時，可能仍仰賴遠端操控而非完全自主的 AI。

在此之前，Optimus 僅以短短 4 秒的跑步影片，宣稱「創下個人紀錄」時，也曾被許多中國網友直言「看不出有什麼特別」。這起遞水摔倒事件迅速在網路上發酵，質疑若連最基本且無障礙的動作都無法完全自主完成，Optimus 距離實現馬斯克所描繪的通用型機器人願景，仍有漫長且充滿挑戰的道路要走。

特斯拉Optimus在遞水給觀眾時突然雙手舉高、失去平衡並向後跌倒。(圖/翻攝南華早報)

中國供應鏈優勢：低成本、高效率的量產能力

眾擎機器人的快速成長軌跡，凸顯了中國製造生態系在機器人研發上的獨特優勢。中國科學院研究員吳一鳴指出，中國長期累積的堅實工業基礎提供了可靠的供應鏈，而深厚的人工智慧與機器人人才庫，則賦予中國在人形機器人研發上的關鍵優勢。

眾擎機器人執行長趙同陽表示，公司成立之初資源有限，卻能堅持軟硬體全數自行研發。關鍵在於珠江三角洲完整的供應鏈，使公司能夠自行設計核心零組件並直接向工廠下單，大幅壓低成本。其首款雙足機器人 SA01 於 2024 年以人民幣 3 萬 8,500 元的極低價上市，創下業界紀錄。

今年推出的 T800 不僅體能表現優異，還配備高性能固態電池，可連續高強度運作 4 至 5 小時，起售價約為人民幣 18 萬元（約合新台幣 70 萬元）。眾擎已宣布進入商業化量產階段，並計畫在深圳與河南鄭州打造全球製造中心，以強化供應鏈協同與反應速度。

中國電子學會資深工程師徐曼指出，除了工業與供應鏈條件外，中國也受惠於多元的應用場景與強勁的市場需求，豐富的工業活動累積了跨產業數據，為人形機器人的發展提供了廣闊的測試場域、數據基礎與市場空間。

儘管馬斯克預估 Optimus 售價將落在 2 萬至 3 萬美元（約新台幣 62 萬至 93 萬元），並預計明年啟動生產線，但產業界普遍認為，中國企業在將技術快速、低成本地轉化為可落地產品並進行規模化量產方面，具備更明顯的優勢，這場中美人形機器人的競賽才剛開始。

更多三立新聞網報導

戰火延燒泰國灣！泰柬衝突背後的「反共大棋」 鷹爸：清剿中資詐騙園區

義大利麵減脂密碼！營養師揭 3 大「擇食」策略 高熱量地雷醬料曝光

南韓戒嚴令內幕！金建希怒不可遏 譙尹錫悅「全都搞砸了」

「胸大」不識未成年？2移工誘國中少女回宿舍3P 判決出爐下場慘

